Bei über 85.000 Haushalten in 65 Kommunen steigt die maximale Internet-Geschwindigkeit auf 100 Megabit pro Sekunde im Download und auf 40 Megabit pro Sekunde im Upload. Das teilt die Deutsche Telekom am Montag mit. Bei dem Ausbau sind dieses Mal unter anderem Bielefeld mit 14.600 Haushalten, Freiberg und Limbach-Oberfrohna mit 7.800 Haushalten und Frankfurt am Main mit 5.300 Haushalten.



"Wir bauen nicht nur Datenautobahnen zwischen den großen Metropolen und Ballungsräumen, sondern unser Netz geht auch in die ländlichen Regionen. Nur wir sind beim Breitbandausbau flächendeckend unterwegs“, erklärt Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. Laut eigenen Angaben hat die Telekom im Jahr 2019 über 1,22 Millionen Haushalte mit einer 100-MBit/s-Internetverbindung beschleunigt. Das etwa 500.000 Kilometer lange Glasfaser-Netz wurde von der Telekom um etwa 60.000 Kilometer verlängert.



Über die Telekom-Website www.telekom.de/schneller erfahren Sie, mit welcher Geschwindigkeit Sie maximal bei der Telekom surfen können. Die 85.000 neuen 100-Mbit/s-Haushalte befinden sich in folgenden Kommunen (in alphabetischer Reihenfolge):

Aachen, Albersdorf, Altena, Berkenbrück, Berlin, Bielefeld, Bochum-Wattenscheid, Brieskow-Finkenheerd, Buttenheim, Crimmitschau, Dortmund, Dresden, Eberswalde, Eslohe, Fallingbostel, Frankfurt/M., Freiberg, Freilingen, Hagen, Halle (Saale), Hannover, Hemer, Isny, Itzehoe, Jestetten, Kiel, Klietz, Köln-Porz, Kropp, Lauterecken, Lenzen (Elbe), Lichtenau, Limbach-Oberfrohna, Lübeck, Marsberg, Menden, Müllheim, Münstertal, Nentershausen, Neuenbürg, Neuenrade-Affeln, Neukirchen-Vluyn, Neumünster, Nürnberg, Oranienburg-Zehlendorf, Pfeffenhausen, Recke, Reichenbach im Vogtland, Rendsburg, Rochlitz, Scheinfeld, Schwerte, St. Ingbert, Stuttgart, Sulzbach, Todesfelde, Treis-Karden, Velbert-Neviges, Villingen, Völklingen, Waldenburg, Wernberg-Köblitz, Wesseling, Wolfsburg-Neindorf und Zschopau.