Die Bluechip Computer AG in Meuselwitz setzt ihre Ausbildungsstrategie zur Nachwuchsgewinnung fort und bildet elf Auszubildende zu Kaufleuten für Büromanagement, Groß- und Außenhandelsmanagement sowie als Fachkraft für Lagerlogistik und IT-Systemelektroniker aus.

Weiterhin erweitert ein Fachlagerist sein persönliches Bildungsziel, indem er an seine bisherige zweijährige Ausbildung ein weiteres Jahr anhängt und so zur Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet wird. Abgerundet wird der Nachwuchsbereich mit einem Studenten, der im Oktober 2021 sein duales Studium zum Wirtschaftsinformatiker an der Berufsakademie Sachsen antritt.

„Detaillierte Informationen zu allen Ausbildungsberufen haben wir auf unserer Homepage bereitgestellt“, erklärt Bluechips Ausbildungsleiterin Anja Petzold. „Potenziellen Auszubildenden geben wir an dieser Stelle auch die Möglichkeit, sich vorab in kurzen Videos einen Einblick in den Alltag unserer Azubis zu verschaffen.“

Näheres rund um Ausbildung und Karriere bei Bluechi, finden Interessierte unter diesem Link.