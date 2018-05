Auf dem Markt sind diverse Wearables (Fitness-Tracker, Sportuhren, Smartwatches) erhältlich, mit denen Nutzer ihre Fitnessdaten erfassen können. Hinzu kommen aber dank der vielen Sensoren noch viele weitere Daten, wie medizinische Daten und GPS-Informationen. Insgesamt sind das äußerst persönliche Informationen, die damit auch möglichst gut geschützt werden sollten. Zumal die Daten oft auch an Server des Herstellers gesendet werden, wo sie analysiert und gespeichert werden. Die Sicherheitsexperten haben 13 aktuelle Wearables einem umfassenden Sicherheitstest unterzogen.

Neben 12 Fitness-Trackern wurde dabei auch die Apple Watch Series 3 auf die Sicherheit hin überprüft. Konkret wurden die folgenden Produkte in vier Sicherheitsprüfkategorien einem Test unterzogen:



• Apple - Watch Series 3

• Fitbit - Charge 2

• Garmin - vívofit 3

• Huawei - Band 2 Pro

• Jawbone - UP3

• Lenovo - HW01

• Medion - Life S2000

• Moov - Now

• Nokia - Steel HR

• Polar - A370

• Samsung - Fit2 Pro

• TomTom - Spark 3

• Xiaomi - Mi Band 2



Zu den vier Prüfkategoriengehörten Sicherheit der lokalen und der externen Kommunikation, App-Sicherheit und Datenschutz. Was den Schutz der Kundendaten angeht, gab es laut AV-Test eine äußerst positive Entwicklung. Beim vorherigen Test waren im Juli 2016 noch "haarsträubende Sicherheitsmängel" festgestellt worden. Dieses Mal wurde bei 8 Produkten die Bestnote 3 von 3 Sternen vergeben und die restlichen Produkte erhielten 2 von 3 Sternen.

Bei 9 von 13 Geräten erwies sich die lokale Kommunikation(meist per Bluetooth) als "abgesichert". Bei den Produkten von Lenovo und Xiaomi stellten die Tester eine teilweise Anfälligkeit fest. Die Geräte von Medion und Moov fielen hier durch. Der Tracker Medion Life S2000 übertrug dabei beispielsweise Daten ohne vorherige Authentifizierung und über eine unverschlüsselte Verbindung.

Ebenfalls bei 9 von 13 Produkten wurde keine Beanstandung der App-Sicherheit festgestellt. "Bei 4 Apps sahen die Tester Verbesserungspotential, jedoch war keine App mangelhaft", so AV-Test. Bei den Entwicklern der Apps von Lenovo, Medion, Moov und Xiaomi vermisse man das "notwendige handwerkliche Geschick", was sich nachteilig auf die Sicherheit der Apps auswirke.

Was die Datenschutzerklärungenangeht, gibt es für 10 der 13 Geräte ein Lob. In den meisten Fällen seien die Datenschutzerklärungen sehr ausführlich und leicht verständlich. Selbst ohne Jurastudium, wie es heißt. Anbieter, die sich die Nutzung der privaten Daten vorbehalten, versprechen deren Anonymisierung. Und auch darüber, ob Daten auf Servern außerhalb der EU gespeichert werden, erfahre der Nutzer. "Lobenswert sind die Regeln von Garmin, Huawei, Nokia und Samsung, die eine Datenweitergabe an Dritte ohne Einwilligung des Nutzers komplett ausschließen", so die Tester.

Fazit des Sicherheitstests

Unterm Strich erhalten 8 von 13 Fitness-Wearables die Bestnote 3 von 3 Sternen. Zu den Siegern zählt auch der Markführer Apple Watch Series 3. Gelobt werden auch die Produkte von Fitbit, Garmin, Huawei, Jawbone, Nokia, Samsung und TomTom. Deutliche Kritik des AV-TEST Instituts gibt es für die Einbindung von Werbemodulen in den Apps von Fitness-Trackern. Und dies wird so begründet: "Denn ob und inwieweit diese dann Daten mit Apps von Drittanbietern austauschen, können Nutzer weder feststellen noch beeinflussen. Käufer von Fitness-Wearables sollten bei der Geräteauswahl darum auch die App kritisch betrachten."

Alle Ergebnisse im Überblick:

Hinweis: Den vollständigen Sicherheitstest von AV-Test lesen Sie auf dieser Seite.

Quelle: PC-WELT