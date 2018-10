Oft im Leben spielt der Zufall eine große Rolle. Viele Erfindungen wären nie entstanden, wenn nicht jemand rein zufällig auf der Suche nach etwas ganz anderem eine Eingebung gehabt hätte. Und selbst bei hochkomplexen Sachverhalten gewinnt oft genug der innere Schweinehund des Menschen.

So ist es auch in der IT-Welt. So wurden über zwei Jahrzehnte Kalten Krieges hochgefährliche US-Atomraketen nach heutigen Maßstäben auf nahezu lächerliche Art und Weise "gesichert", weil die zuständigen Kommandanten Angst hatten, das Passwort zu vergessen.

Nach jahrelanger Forschungsarbeit wurde herausgefunden, dass Mikrochips tatsächlich durch kosmische Strahlung aus dem All kompromittiert werden können. Und eine mutmaßliche Mörderin kam frei, weil die Ermittlungsbehörden den Firefox-Browser nicht kannten. All diese und noch mehr wahnwitzige Geschichten aus der Vergangenheit präsentieren wir Ihnen in folgender Bilderstrecke - einem Parforceritt durch die IT-Welt ...