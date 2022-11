Erstmals nach 2019 kamen 130 Lexware-Fachhändler zusammen, um sich von dem ERP-Hersteller auf den neuesten Stand zu bringen - was Produkte und Channel-Initiativen betrifft. Das hat Tradition, seit fast 20 Jahren pflegt schon Lexware diesen Brauch.

Lexware-Geschäftsführer Christian Steiger betonte in seiner Keynote die Relevanz des starken Partnernetzwerkes, um den 4,5 Selbstständigen Kleinunternehmen in Deutschland den Rücken freizuhalten. Gemeinsam wolle man den Kunden den Nutzen der Lexware-Software näher zu bringen. Dabei betonte Steiger die steigende Bedeutung der im Business entstehenden Daten für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Kunden selbst.

In den Parallel-Sessions informierten die Produktverantwortlichen aus dem Hause Lexware ihre Händler über Neuerungen und gesetzliche Änderungen in den Produkten Buchhaltung, Warenwirtschaft, Lohn und Gehalt und lexoffice. Auch einige technische Neuerungen wurden dort vorgestellt.

Diana Bonarius, Direktorin IT Channel bei Lexware, verkündete freudestrahlend die hervorragenden Wachstumszahlen im Lexware-Channel im abgelaufenen Geschäftsjahr: "Wir sehen einen Zulauf in Richtung des Fachhandels, der unseren Endanwendern Beratung und Support bieten kann." Und Diana oblag auch die Ehre, die erfolgreichsten Lexware-Partner der Stufen Gold und Silber mit Awards zu küren.

Es gewinnen jeweils die Lexware-Fachhändler, die in dem Geschäftsjahr die meisten Punkte gesammelt haben, die sie etwa für das Reselling der Lexware-Software gutgeschrieben bekommen. 2022 erhielt das zweite Jahr in Folge Dirk Andreas vom oberbayerischen Gold-Partner @ndreas EDV-Service die Auszeichnung als "Lexware Partner of the Year".

"Das wäre nicht möglich gewesen ohne den überragenden Zuspruch unserer Kunden, Mitarbeiter und nicht zuletzt durch die tolle Zusammenarbeit mit der Lexware-Partnerbetreuung. Vielen Dank an alle, die unsere Arbeit so engagiert unterstützen!", sagte Andreas in seiner Dankesrede.

Im Anschluss an die Award-Verleihung ging es in eine traditionelle hessische Apfelwein-Wirtschaft, in de die Erfolge gefeiert wurden.



