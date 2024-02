Nachhaltiges Verhalten kann sich auch in der Nutzung von PCs ausdrücken. Die meisten gewerblichen Anwender benötigen eben nicht stets den neuesten und schnellsten Prozessor, und die Anforderungen der meisten Softwarepakete und Betriebssysteme stellen keine allzu großen Anforderungen an die Hardware.

Das haben auch Firmen in Deutschland festgestellt. Aktuell haben 15 Prozent von ihnen professionell wiederaufbereitetes IT-Equipment im Einsatz, und weitere 15 Prozent der deutschen Unternehmen ziehen den Einsatz derartiger "refurbished" Hardware in Erwägung, so das Ergebnis einer Bitkom-Umfrage unter 503 Firmen mit mehr als 20 Beschäftigten. Die telefonische Umfrage fand im August und September 2023 statt.

Gegenüber dem Jahr 2022 ist das eine beträchtliche Steigerung. Damals nutzten gerade mal vier Prozent der Firmen gebrauchte, professionell wiederaufbereitete Endgeräte und nur 13 Prozent spielten mi dem Gedanken, dies künftig zu tun.

Natürlich wird auch heute in den wenigsten Unternehmen als "refurbished" deklarierte Hardware flächendeckend eingesetzt: Nur fünf Prozent tun dies "in vielen Bereichen", weitere zehn Prozent nur in Einzelfällen. Doch hier könnte der Gesetzgeber die Chance ergreifen, die nachhaltige Handlungsweise der Unternehmen zu fördern, denn 61 Prozent der vom Bitkom befragten Fimen würden gebrachte Geräte nutzen, wenn sie davon steuerliche Vorteile hätte.

Andere gewerbliche Anwender halten sich beim Einsatz der "refurbished"-Hardware zurück, weil sie dabei eine verkürzte Gewährleistungs- beziehungsweise Garantiefrist befürchten (75 Prozent). 61 Prozent der vom Bitkom befragten Unternehmen würden "refurbished" IT nutzen, wenn sie dabei ausreichend lange mit Updates versorgt würden.

Diese Bedenken hält Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder für überholt: "Seit Einführung der Updatepflicht im Jahr 2022 werden viele digitale Produkte und Dienste länger als zuvor und regelmäßig mit Updates versorgt. Und einige Händler für Refurbished-IT gehen mit ihren Garantie- und Gewährleistungszusagen sogar über die gesetzlichen Fristen von Neuprodukten hinaus."

Wie nachhaltig ist die längere Nutzung von IT-Equipment?