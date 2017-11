Egal ob Tabelle oder Brief - statt drucken wandeln Sie die Datei in das weit verbreitete PDF-Format um. Anschließend schicken Sie es per Instant-Messenger an Kollegen, legen es im kostenlosen Online-Speicher ab oder packen es auf den passwortgeschützten USB-Stick. Wollen Sie das PDF nur am Bildschirm betrachten, liefern wir die richtigen Tools, um das Lesen am Monitor so angenehm wie möglich zu machen.

PDFCreator

Das Open-Source-Tool PDFCreator installiert sich als Druckertreiber, auf Wunsch sogar als zentraler Netzwerk-Drucker für mehrere Nutzer. Jedes Programm mit einer Druckfunktion kann auf den PDFCreator zugreifen und anstatt eines echten Ausdrucks das Erstellen eines PDFs starten. Capivara

Capivara hält Ihre Dateien auf dem aktuellen und gleichen Stand, indem es Verzeichnisse auf den lokalen Laufwerken, dem Netzwerk und auch auf FTP- und SSH-Servern synchronisiert. PDF-Xchange Viewer

Der kostenlose PDF-Reader PDF-XChange Viewer braucht sich vor der Konkurrenz nicht zu verstecken. In einigen Punkten ist er sogar besser. GreenPrint World

Wenn nichts mehr ohne Drucker geht: Mit GreenPrint können Sie Papier und Tinte oder Toner sparen. Das Programm durchforstet ihre Datei nach Seiten, die es nicht lohnt, auszudrucken. VueScan

Papier digitalisieren: Die universelle Scan-Software hilft Ihnen weiter, wenn der Hersteller Ihres USB- oder SCSI-Scanners keinen Treiber mehr anbietet. UDPixel

UDPixel ist ein kleines Tool, das defekte Pixel an Monitoren erkennt und vielleicht sogar repariert. Eizo Monitortest

Wenn schon am Monitor lesen, dann sollten alle Einstellungen stimmen. Das kostenlose Tool EIZO Monitortest überprüft die Eigenschaften Ihres Monitors. Archivarius 3000

Archivarius 3000 findet für Sie Ihre Dokumente oder E-Mails auf dem Rechner, anderen Festplatten im Netzwerk oder Wechseldatenträgern inklusive CD und DVD. Dropbox

Der kostenlose Online-Speicher von 2 GB reicht für eine Menge Dokumente. Nitro PDF Professional

Die Adobe Acrobat-Alternative kann ungeschützte PDF-Dateien zurück in Word-Dateien verwandeln und direkt bearbeiten. Kommentare, Notizen, Stempel und Wasserzeichen sind im Handumdrehen hinzugefügt. Pidgin

Mit dem Gratis Messenger Pidgin schicken Sie Dokumente schnell an Kollegen. USB Secure

Wer wichtige Dokumente per USB-Stick transportiert, sollte diesen per Passwort schützen.

(PC-Welt)