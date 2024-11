Als langjähriger Windows-Freak liebe ich Tastenkombinationen. Diese Hotkeys sind wie eine Sammlung geheimer Handzeichen, mit denen Sie schnell nützliche Aufgaben ausführen und die Arbeit an Ihrem PC erheblich beschleunigen können.

Und ja, Tastenkombinationen sind ziemlich geheim. Windows bietet Ihnen keinen Coach, der Sie durch die Hunderte von Hotkeys führt, die Sie nützlich finden könnten. Sie sind einfach da und warten im Hintergrund darauf, aktiviert zu werden.

Wir zeigen Ihnen die besten und praktischsten Tastaturkürzel, die Sie mit Sicherheit zukünftig nutzen werden.

1. Datei-Explorer starten

Wenn Sie so arbeiten wie ich, werden Sie den Datei-Explorer von Windows wahrscheinlich häufig aufrufen. Mit einem Tastaturkürzel haben Sie ihn immer griffbereit. Drücken Sie einfach die Windows-Taste + E, um ein neues Datei-Explorer-Fenster zu öffnen, wann immer Sie es benötigen.

2. Direkt zum Task-Manager wechseln

Wahrscheinlich kennen Sie die Tastenkombination Strg + Alt + Entf, aber wenn Sie damit den Task-Manager öffnen wollen, gibt es einen besseren Weg: Verwenden Sie stattdessen die Tastenkombination Strg + Umschalt + Esc.

3. Öffnen Sie die Einstellungen-App

Sie möchten eine Einstellung des Betriebssystems ändern? Normalerweise erledigen Sie das über die Einstellungen-App. Anstatt das Startmenü zu durchsuchen, können Sie auch eine Tastenkombination verwenden: Windows-Taste+ I. Dann können Sie direkt in der Einstellungen-App nach dem suchen, was Sie brauchen.

4. Durchsuchen Sie den Verlauf der Zwischenablage

Wussten Sie, dass Windows jedes Mal, wenn Sie ein Bild oder einen Text in die Zwischenablage kopieren, einen Verlauf speichert? Die übliche Tastenkombination Strg+V fügt nur das ein, was Sie zuletzt kopiert haben. Wollen Sie etwas einfügen, das Sie viel früher kopiert haben, können Sie das ebenfalls tun!

Sie müssen nur den Verlauf der Zwischenablage mit dem Tastaturkürzel Windows-Taste + V aufrufen. Beachten Sie: Wenn Sie die Zwischenablage noch nie geöffnet haben, werden Sie um Erlaubnis gebeten, die Funktion zu aktivieren.

Das Schöne am Verlauf der Zwischenablage ist, dass Sie bestimmte kopierte Objekte sogar an das Bedienfeld anheften können, damit Sie sie in Zukunft schnell wiederfinden.

5. Emojis überall einfügen

Ob Sie sie lieben oder hassen, Emojis sind Teil der modernen Kommunikation geworden - und Microsoft weiß das. Deshalb macht es Ihnen Windows leicht, Emojis in fast jeder Anwendung einzugeben.

Alles, was Sie tun müssen, ist, die Tastenkombinationen Windows-Taste + Punkt oder Windows-Taste + Semikolon zu drücken. Verwenden Sie dann das Suchfeld, um das gewünschte Emoji zu finden (oder blättern Sie einfach durch).

6. Tippen Sie mit Ihrer Stimme

Mit Windows können Sie in fast jeder Anwendung Text mit Ihrer Stimme eingeben. Um die Oberfläche für die Spracheingabe aufzurufen, drücken Sie einfach die Windows-Taste + H. Sie sehen dann ein schwebendes Fenster (bei Windows 11) oder eine Leiste (bei Windows 10).

Diese Funktion nennt sich Spracheingabe. Über das Einstellungsmenü in dem Fenster/der Leiste können Sie Funktionen wie die automatische Zeichensetzung aktivieren. In der Standardeinstellung müssen Sie Wörter wie “Punkt” sprechen, während Sie den Text diktieren.

7. Entdecken Sie das Power-User-Menü

Als Microsoft das Startmenü in Windows 8 abgeschafft hat, war man wenigstens so höflich, den Power-Usern ein verstecktes “Power-User-Menü” mit schnellem Zugriff auf verschiedene Systemeinstellungen zu bieten.

Und obwohl Windows 10 das Startmenü zurückgebracht hat - das auch in Windows 11 weiterbesteht - ist das Power-User-Menü nie verschwunden. Um es zu öffnen, drücken Sie die Windows-Taste + X oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Start.

8. Sperren Sie Ihren Computer

Um Ihren Computer vor unbefugtem Zugriff zu schützen – vor allem in einer Umgebung wie einem Büro oder auf dem Campus – sollten Sie Ihren Computer sperren, sobald Sie sich entfernen. Um Ihren PC schnell zu sperren, drücken Sie einfach das Tastaturkürzel Windows-Taste + L.

9. Sound-Einstellungen kontrollieren

Wenn Sie mehrere Tonausgabegeräte wie Lautsprecher, Kopfhörer und drahtlose Ohrhörer oder mehrere Toneingabegeräte wie Laptop-Mikrofon, Headset und externes Mikrofon besitzen, wechseln Sie wahrscheinlich häufig zwischen diesen Geräten.

Nun, Sie müssen nicht tief in die Einstellungen-App gehen, um zwischen ihnen zu wechseln. Sie können auch einfach die Tastenkombination Strg+Windows-Taste+V drücken, um das Menü für die Soundeinstellungen aufzurufen.

Es ist auch eine Abkürzung zum Anpassen der Systemlautstärke und der Lautstärke pro Anwendung (mit den Schiebereglern) und eine schnelle Möglichkeit, den Abschnitt Sound in der Einstellungen-App zu öffnen (indem Sie auf Weitere Lautstärkeeinstellungen klicken). Diese Funktion ist neu in Windows 11 und daher in Windows 10 nicht verfügbar.

10. Fenster anheften

Die Snap-Funktion ist ein wichtiges Fensterverwaltungs-Tool für das Multitasking in Windows 11. Sie können App-Fenster ganz einfach mithilfe Ihrer Tastatur an den Bildschirmrändern einrasten.

Verwenden Sie zunächst die Windows-Taste + Pfeil nach links und die Windows-Taste + Pfeil nach rechts, um das aktuell fokussierte Fenster entweder in der linken oder in der rechten Hälfte des Bildschirms auszurichten. Ähnlich verfahren Sie mit der Windows-Taste + Alt + Pfeil + nach oben und der Windows-Taste + Alt + Pfeil nach unten, um Fenster in der oberen beziehungsweise unteren Hälfte des Bildschirms zu platzieren.

Sie können auch Tastenkombinationen verwenden, um Fenster in Quadranten des Bildschirms zu verschieben. Wenn Sie zum Beispiel ein Fenster in der linken Hälfte des Bildschirms einrasten lassen (mit der oben genannten Tastenkombination), halten Sie die Windows-Taste gedrückt und tippen Sie auf den Pfeil nach oben, um es im linken oberen Quadranten einzurasten.