An 20 Orten europaweit und in drei Städten Deutschlands (München, Offenbach und Essen) fand zwischen dem 8. und 16. Mai 2019 die HP Partner First Roadshow statt. Dieses Mal gab es auch einen Grund zum Feiern: HP ist bereits seit 60 Jahren in Deutschland vertreten.

Knapp 800 HP-Partner haben sich im Rahmen der diesjährigen Frühjahrs-Channel-Roadshow von HP in folgenden Bereichen zertifizieren lassen:

Training für die aktuelle PC-Hardware

HP Printing Solutions- und Services-Angebot samt Supplies

Device-as-a-Service

Security"

Im Rahmen der Roadshow haben HPs Channel-Manager ihren Vertriebspartnern folgende Ansatzpunkte aufgezeigt:

wie sie ihre Kunden enger an sich binden können

wie sie die Zufriedenheit ihrer Kunden mit ihren Leistungen erhöhen können

wie sie in Kundenprojekten einen höheren Serviceanteil erzielen und wie sie damit ihre Profite erhöhen können

Susanne Kummetz, Director Commercial Channel and Midmarket Sales bei HP Deutschland, zog ein positives Fazit der Frühjahrs-Roadshow: "Wir erfinden uns und unsere Produkte immer wieder neu. Nur so können wir in diesem schnelllebigen Markt unserer Erfolgsgeschichte mit unseren Kunden und Partnern täglich erfolgreich weiterschreiben."