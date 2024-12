Die Channel Excellence Awards sind eine der wichtigsten Auszeichnungen des europäischen Channels. Zusammen mit dem Marktforschungspartner Context vergibt ChannelPartner immer zum Jahresanfang die Awards an Hersteller und Distributoren, die in der Händlergunst ganz oben stehen. Wer könnte da besser geeignet sein, uns eine Einschätzung für das kommende Channel-Jahr zu geben, als die Besten der Branche?

Den Channel-Excellence-Award in der Kategorie "Broadline-Distribution" hatte 2024 Also gewonnen: Lest hier die Antworten von Chief Customer Officer Stefan Blome und Chief Customer Officer Thorsten Sauerland:

Was erwarten Sie sich persönlich vom Jahr 2025?

Stefan Blome, Also: 2025 werden wir die Position von Also als führendem Technologie- und Plattform-Provider weiter ausbauen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams innovative Lösungen aus wachstumsstarken Kategorien, wie Cybersecurity, Cloud, Künstliche Intelligenz und Internet of Things in den Markt zu bringen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir zukunftsweisende Geschäftsmodelle entwickeln und für die Nutzer gewinnbringend in die Praxis umsetzen. Dabei profitieren wir von dem starken Ökosystem der Also.

Thorsten Sauerland, Also: Das Jahr 2025 wird im Zeichen von Windows 11 stehen, begleitet von der umfassenden Modernisierung veralteter IT-Infrastrukturen. Ich bin überzeugt, dass hierbei unser Programm "Hardware Refresh" großen Zuspruch finden wird. Es beinhaltet attraktive Rückkaufprämien für die Inzahlungnahme alter Geräte und maßgeschneiderte Angebote für den Austausch gegen neue Geräte, ergänzt durch flexible Mietmodelle.

Welche Pläne hat Ihr Unternehmen für das Jahr 2025?

Stefan Blome: Im Mittelpunkt stehen weiterhin unsere digitalen Plattformen, wie der Also-Cloud-Marketplace und unsere IoT-Plattform. Unser Ziel ist es, unseren Partnern fortschrittliche Lösungen anzubieten und sie dabei zu unterstützen, die Digitalisierung ihrer Kunden erfolgreich voranzutreiben. Insbesondere im Bereich Cloud und Software erwarten wir ein starkes Wachstum.

Darüber hinaus werden wir den Also-Webshop um zusätzliche Funktionen erweitern, um die Customer Experience weiter zu verbessern und den Anforderungen unserer Partner noch besser gerecht zu werden.

Welche wichtigen Entwicklungen und Trends sehen Sie speziell in Ihrem Betätigungsfeld?

Thorsten Sauerland: Die Gaming-Branche befindet sich in einem dynamischen Wandel, insbesondere im Bereich Cloud-Gaming, das zu den am schnellsten wachsenden Segmenten zählt. Dieses Wachstum eröffnet spannende neue Märkte und Geschäftsmodelle. Mit Sora Stream, unserer leistungsstarken Streaming-Plattform mit über 200 Spielen, sind wir bestens positioniert, um unsere Partner bei der Einführung von Cloud-Gaming-Diensten zu unterstützen und ihren Kunden innovative Gaming-Erlebnisse im Abonnement-Modell zu bieten.

Cybersicherheit ist natürlich das übergreifende Kernthema. Hier positioniert sich Also mit einzigartigen Ansätzen, wie beispielsweise unserem "Escape Room" für Security Awareness, der sich großer Nachfrage erfreut. Dieses Angebot, das in der Branche einen echten USP darstellt, wird zunehmend von unseren Partnern genutzt, um ihre Kunden ebenso wie die Mitarbeitenden gezielt für unternehmenskritische Situationen zu sensibilisieren und das Sicherheitsbewusstsein in ihren Organisationen nachhaltig zu stärken.