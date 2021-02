Ende 2020 hatte Lenovo eine "Neupositionierung" seiner Smartphone-Marke Motorola angekündigt (ChannelPartner berichtete). Nun hat das Team um den neuen Executive Director und General Manager der Mobile Business Group von Lenovo, Martin Börner, durch ein gemeinsames Partnerprogramm mit TK-Distributor Brodos eine verstärkte Zusammenarbeit angekündigt.

Mit dem gemeinsamen Programm will Börner Motorola besser im Fachhandle verankern: "Das durchgängige Konzept der Brodos Omnichannel-Tools von der Social Media Werbung bis zum Endkunden-Onlineshop der Fachhändler hat uns überzeugt. Auch in Corona-Zeiten wird so für Nachfrage durch Endkunden im qualifizierten Fachhandel gesorgt", erklärt er. Mit dem Partnerprogramm wolle man diese Aktivitäten gezielt unterstützen

Brodos-Händler können sich ab sofort für das "Motopartner-Programm" registrieren. Das Angebot gilt auch für Partner des TK-Grossisten Stahlgruber Communication Center (SCC), der seit der Übernahme im Sommer 2020 zu Brodos gehört.

Welcome-Package und Social-Media-Unterstützung

Den teilnehmenden Händlern winken viele Vorteile: Neben einem großen Welcome Package, welches zahlreiche Deko- und Werbemittel für den PoS enthält, stellt Motorola jedem teilnehmenden Händler bis Ende März ein 250 Euro als Werbebudget für Social-Media-Anzeigen zur Verfügung. Im Fokus sollen dabei die 5G Geräte stehen. Hier bietet Motorola mit dem Moto g 5G und Moto g 5G plus Smartphones an, die im preislich attraktiven Mittelklassesegment angesiedelt sind.

Brodos-COO Stefan Vitzithum sieht in der Kooperation und dem Programm einen echten Mehrwert für den Fachhandel: "Die Kultmarke Motorola, als Teil der Lenovo Group, zeigt mit diesen Aktionen, dass sie eine sehr gute Option für mobile Endgeräte im Fachhandel sind", meint er. Durch das Social-Media-Werbebudget werden laut Vitzithum die Endkunden genau dort erreicht, wo sie jetzt gerade unterwegs sind.

Um an dem Partnerprogramm teilnehmen zu können, sollten die Händler den jeweiligen Endkunden-Onlineshop und das jeweilige Social Media-Paket nutzen. Für eine schnelle und reibungslose Abwicklung von interessierten Endkunden und risikofreie Verfügbarkeiten der Geräte am PoS will Brodos mit seinem Kommissionswarenprogramm sorgen. Weitere Informationen zum Motopartner-Programm gibt es bei Brodos und bei SCC.

