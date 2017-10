Ronald Wiltscheck widmet sich bei ChannelPartner schwerpunktmäßig den Themen Software, Security und IoT. Außerdem ist er im Event-Geschäft tätig. Alle Artikel des Autors

Über 400 Swyx-Partner aus zwölf Ländern nahmen an der 17. Swyx Partner & Technology Conference Ende September 2017 in Bonn teil. Die Location war eine ehrwürdige: das World Conference Center Bonn, das ehemalige Bundestagsgebäude samt dem geschichtsträchtigen Plenarsaal in der ehemaligen Bundeshauptstadt.