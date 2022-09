Die Also Deutschland GmbH unterstreicht damit erneut ihr Engagement gegen den Fachkräftemangel indem sie selbst qualifizierte Nachwuchskräfte für viele unterschiedliche Unternehmensbereiche ausbildet. Neben Kaufleuten für Groß- und Außenhandel sowie E-Commerce, Handelsfachwirte gehen Fachkräfte für Lagerlogistik und Fachlageristen an den Start. Außerdem werden Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung oder Systemintegration sowie Dual Studierende in den Bereichen IT-Softwaretechnik und Business Administration an der FOM Hochschule ausgebildet.

Großes Ausbildungsspektrum

Auf die Neulinge bei Also wartet ein vielfältiges Ausbildungsprogramm. Sie lernen die Arbeitsweisen und -prozesse der diversen ausbildungsrelevanten Unternehmensbereiche kennen und übernehmen - ihrem Kenntnisstand entsprechend - verantwortungsvolle Aufgaben. Das aktive Einbinden der Auszubildenden in die Geschäftsprozesse soll die Nachwuchskräfte theoretisch und praktisch optimal auf den Berufsweg vorbereiten.



Gratulation der Expert-Auszubildende und Dualen Studentin (v.l.n.r.): Tjerk Nolte (Ausbildungsleiter bei der Expert Warenvertrieb GmbH), Jonas Panitz (Kaufmann im E-Commerce), Gerd-Christian Hesse (Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung bei der Expert SE), Vera Wächter (Duale Studentin Business Administration B.A. in der Vertiefung Handel und Dienstleistungen), Jannik Baum (Kaufmann für Groß- und Außenhandel) und Stefan Müller (Vorstandsvorsitzender der Expert SE)

Zum Ausbildungsbeginn 2022 begrüßt Also Deutschland insgesamt 31 Auszubildende, die an den vier Unternehmensstandorten Braunschweig, Soest, Straubing und Bad Wünnenberg-Haaren ins Berufsleben starten.

15 Auszubildende starten bei Bluechip in diesem Jahr ihre berufliche Karriere in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

20 Nachwuchskräfte starteten ihre Ausbildung am 1. September 2022 in der Ingram Micro-Zentrale in Dornach bei München.

Die acht neuen Straubinger Auszubildenden verbringen ihren ersten Arbeitstag bei Ingram Micro im Outdoorcamp.

Auszubildende bei Bechtle direct - die ersten ams Standort Dortmund. Als Azubi-Pate agiert Fabian Rykena (in der Mitte).

MR Datentechnik: Das sind die Auszubildenden, die ihre Abschlussprüfungen sehr erfolgreich bestanden haben (v.l.n.r.): Fabian Keding, Selina Meyer, Lisa Schuster (Ausbildungsleitung), Gerhard Reinhardt (Geschäftsführer), Daniel Hoyer, Kilian Liebich und Andreas Gumbrecht.

G Data-Azubis 2022: Von links erste Reihe: Étienne, Ausbilder Mikael, Max, Allie, Larissa; von links zweite Reihe: Moritz, Torben, Lars, Rouven, Leonie, Pascal

Eingerahmt von Meik Blase, Leiter Qualitätsmanagement und Sicherheitsingenieur (oben links) und Unternehmensgründer und Vorstand Siegbert Wortmann (unten rechts) freuen sich 34 Azubis auf den Berufsstart bei den Hüllhorstern: Erste Reihe: Finja-Loreen Hoffmann, Adela Trubljanin, Juliana Galeano, Leona Hagemeister, Annika Neverov, Ronja Smiatek, Naemi Bückert. Zweite Reihe: Arlind Suka, Selin Celebi, Lena Fast, Angelina Bese, Celina van Ringen. Dritte Reihe: Daniel Gedert, Thilo Altrogge, Joel Waterbär, Kevin Hübert, Rabia Akkas, Harun Özencmen, Henrike Bredemeier, Harun Yavuz, Robert Tobisch. Vierte Reihe: Denis Knoop, Abdul Rahmann, Türegün Emre, Matthias Peters, Daniel Lange, Josiah Redikop, Davis Gabriels Kalnozols. Obere Reihe: Niklas Rabeneck, Jason Ackermann, Louis Masch, Maximilian Zweck, Tim Leßmann, Lukas Obst.

Expert-Vorstand Gerd-Christian Hesse (oben links), begrüßt mit Jana Behrla, Lena Mettin, Lea Wohlfeil, Miriam Hofmann, Tobias Pudenz, Alex Haak, Tim Bertram, Krystian Flak, Tjerk Nolte, Bennet Jablanovszky (obere Reihe), Julia Jagosz, Albertrina Nimanaj und Lara Pritzel (untere Reihe) seine neuen Nachwuchskräfte.

Insgesamt 14 Auszubildende beginnen ihre Lehrjahre bei IT-Haus in Föhren zum Fachinformatiker Systemintegration, IT-Systemelektroniker, Kaufmann IT-Systemmanagement sowie zu Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement.

Vorstand Karl Trautmann (rechts), Leiter Bereich Personal Timo Stockem (2.v.r) und Personalreferentin Tabea Wenken (2.v.l) begrüßen den neuen Ausbildungsjahrgang bei ElectronicPartner.

45 Dual-Studierende und Auszubildende starten bei Adesso in das diesjährige Ausbildungsjahr, so viele wie noch nie bei dem IT-Dienstleister.

Der Göttinger IT-Dienstleister Sycor begrüßt im neuen Ausbildungsjahr 2022 zehn junge Menschen im Unternehmen und freut sich gleichzeitig darüber, sechs Absolventen nach erfolgreicher Prüfung in eine Festanstellung übernehmen zu können.

Damit entsteht selbstverständlich auch die Möglichkeit für ihre Zukunft Chancen im Unternehmen zu erarbeiten. Zusätzlich werden Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Kreativität und Eigeninitiative werden durch gemeinsame Aktivitäten, Projektarbeiten und Seminare, virtuell oder vor Ort, trainiert und gestärkt, verspricht Also Deutschland.

Mehr Informationen über die Ausbildung und die Berufe bei Also Deutschland stellt der Distributor unter diesem Link zur Verfügung.