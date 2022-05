Eigentlich stellt den neuen Wecker am schnellsten Siri, man muss ihr nur sagen „Hey, Siri, stell den Wecker um halb sieben“, die Aufgabe wird sofort erledigt. Genauso schnell geht es per 3D-Touch-Funktion: Man tippt das Icon der Uhr-App etwas länger, es erscheint ein Pop-Up-Menü mit mehreren Optionen, darunter auch "Wecker erstellen". Eine etwas längere Alternative wäre es in die Uhr-App zu gehen, den Bereich „Wecker“ zu wählen und per Plus-Zeichen einen neuen Wecker stellen. Schritt für Schritt sieht es so aus:

Öffnen Sie die Uhr-App Wechseln Sie zum Reiter "Weckern" falls noch nicht passiert Tippen Sie das Plus-Symbol in der linken oberen Ecke des Bildschirms Sie können nun die passende Uhrzeit, die Wiederholung, Ton, eine passende Beschreibung für den Wecker auswählen. Eigentlich war das schon, Sie können selbst bei dem einfachen Wecker mehrere zusätzliche Einstellungen vornehmen. Bei „Wiederholung“ kann man sich wiederholende Wecker einrichten, zum Beispiel einen für die Arbeit. Dafür tippt man alle Werkstage in der Liste, vom Montag bis Freitag, an. Die App zeigt danach, dass der Wecker an den Werktagen wiederholt wird. Leider erlaubt es die App nicht, flexiblere Einstellungen vorzunehmen wie bei Erinnerungen: an jedem zweiten Donnerstag zum Beispiel. Die Beschreibung lohnt sich dann einzustellen, wenn es sich um einen Wecker für besondere Einlässe handelt, beispielsweise nach dem Mittagsnickerchen. Bei den Tönen muss man achten, dass man nicht aus Versehen die Einstellung „Keine“ vornimmt. Sonst vibriert das iPhone nur, klingelt aber nicht. Das iOS bietet bei den Standard-Tönen eine reiche Auswahl – 29 findet sich im Bereich „Klingeltöne“, es gibt jedoch in der gleichen Liste die Zeile „Klassisch“, dort verstecken sich nochmals 25 Klingeltöne aus den klassischen iOS-Zeiten bis iOS 7. Wer der Meinung ist, dass Apple zu wenig verdient, kann noch im Bereich „Tone Store“ einen Extra-Klingelton kaufen. Das iPhone lässt aber ein Song aus eigener Mediathek als Wecker wählen, das kann man im Bereich „Titel“ bewerkstelligen. Wir würden jedoch davon abraten, einen der Lieblingslieder als Wecker einzustellen, Sie werden es nach einiger Zeit hassen. Es sei denn, der Text ist eigentlich unwillkürlich als Weckruf geschrieben. Im Bereich „Vibration“ kann man noch passende Vibration wie beim Herzschlag oder beim S.O.S.-Zeichen einstellen oder ein eigenes Muster dafür anlegen. Der Regler „Schlummern“ hat eigentlich nur eine Funktion. Ist dieser aktiver, lässt sich der konkrete Wecker schlummern lassen, heißt, um 9 Minuten und 3 Sekunden ein paar mal verschieben. Diese krumme Zeitspanne ist den klassischen Uhrmachern geschuldet. Seit iOS 14 gibt es noch eine Möglichkeit, den Wecker einzustellen, nämlich über die Gesundheitsfunktion „Schlaf“. Dieser Wecker lässt sich logischerweise in der App „Health“ einstellen. Hier wählt man die Option „Schlaf“ und dann „Dein Schlafplan“. Die Einstellung ist jedoch deutlich umfangreicher als ein normaler Wecker. Neben einem neuen Wecker und dessen Wiederholungen kann man noch einstellen, wann man am besten ins Bett gehen will, das iPhone kann eine Routine vorschlagen, womit man leichter einschläft. Dieser Wecker ist zwar in der Uhr-App angezeigt, dieser lässt sich in der Health-App bearbeiten. Bitte beachten: Die normal eingestellten Wecker klingeln trotzdem, selbst wenn sie früher als der Standard-Wecker fürs „Aufwachen“ eingestellt sind. Wer besonders schwer am Morgen aufstehen kann und der herkömmliche Wecker am iPhone eigentlich nicht mehr klarkommt, kann sich eine der alternativen Wecker-Apps im App Store herunterladen. Die eine schaltet den Wecker nur dann aus, wenn der Nutzer einige Matheaufgaben richtig gelöst hat. (Macwelt)