Wie die ENO telecom GmbH aus Nordhorn erst heute mitteilt, können sich Fachhändler und Reseller noch bis morgen, den 15. April 2020 für das Push-Incentive. „4 gewinnt“ von ENO und Vodafone anmelden.

Bei der Aktion erhält jede vierte Aktivierung in den Tarifen KIP, KAS & DSL eine Sonderprämie in Höhe von 40 Euro - und das ohne Limit. Ab sofort und bis zum 30. April 2020 haben ENO-Händler so die Chance, sich attraktive Sonderpushgelder zu sichern.

Interessierte Händler finden die genauen Teilnahmebedingungen unter diesem Link oder per E-Mail hier, wo sie sich noch bis zum 15. April 2020 anmelden können.