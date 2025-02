Mit Niederlassungen in Hamburg, Berlin und Köln ergänzt Novedas Consulting die deutschlandweite Präsenz der Cohemi Group ideal. Gemeinsam ist der IT-Dienstleister nun all in allen vier Millionenstädten (auch in München), im Rhein-Main-Gebiet (Frankfurt und Idstein) sowie im Südwesten der Republik (Friedrichshafen) vor Ort.

Dadurch befindet sich die aus den vier Unternehmen Acuroc, IQ Solutions, Novedas und Sirius bestehende Cohemi Group nun immer in geografischer Nähe zu ihren Kunden - Großkonzernen und Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand. Das jüngste Mitglied, Novedas, bringt jahrzehntelange Erfahrung aus dem IT- und Management-Consulting in die Gruppe ein- insbesondere in den Bereichen IT-Projektmanagement, agile Methoden und IT-Architektur.

Novedas wurde 1998 gegründet, beide Firmengründer Rainer Raupach und Kai Hunold sind noch als Geschäftsführe im Unternehmen tätig und bleiben dies auch nach der Übernahme durch Cohemi. Denn Novedas bleibt als eigenständige Marke bestehen, kann aber gleichzeitig alle Kunden der Cohemi Group mit den eigenen Services versorgen.

» c.m.c. 2025 - 8.+9. April - Düsseldorf c.m.c. - der Event für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister

Bei c.m.c. tauchen wir ein in die faszinierende Fusion von KI + Cloud

Sharing Expertise - Sharing Experience!

Am 8. und 9. April 2025 in Düsseldorf- Sei dabei! Hier anmelden!

Beide Firmengründer blicken nun zuversichtlich in die Zukunft: "Unsere Kunden werden nun von der erweiterten Expertise, dem größeren Beraterstamm und den zusätzlichen Ressourcen der profitieren und wir können unser Beratungsangebot ausbauen", sagt Rainer Raupach.

Sein Compagnon Kai Hunold, erklärt wie es zu der Entscheidung für Cohemi kam: Wir haben uns verschiedene strategische Partner angeschaut, aber Cohemi passte ausgezeichnet zu uns." Und das beruht auf Gegenseitigkeit, was Chris Kohlsdorf, Co-Geschäftsführer der Cohemi Group, hervorhebt: "Die Werte und die Unternehmenskultur von Novedas stimmen mit unseren überein. Beide Unternehmen legen großen Wert auf Qualität, Kundennähe und eine wertebasierte Unternehmensführung. Das macht Novedas zu einem idealen Partner für uns."

Cohemi-Co-Geschäftsführer Michael Kern betont wiederum die Unterschiede zwischen beiden Firmen: "Wir beraten individuell, entwickeln passgenaue Lösungen im Dialog mit unseren Kunden. Novedas bringt weitere spannende Kompetenzen in unsere Gruppe ein und profitiert gleichzeitig von unserem breiten Marktzugang." Synergieeffekte wiederum könnten die Betriebskosten bei allen vier Cohemi-Mitgliedern senken und das Wachstum beschleunigen, meint Kern.

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf all unsere Studien! Hier anmelden!

Nach der Aufnahme von Novedas in sein Netzwerk beschäftigt Cohemi nun über 100 Berater. Der Firmenname steht für "Consulting with Heart and Mind", also für eine Kombination aus rationalen und an Kundenbedürfnissen orientierten Lösungsansätzen.



Mehr zu Cohemi:



Zusammenschluss von drei Systemhäusern (2024)

IQ Solutions wechselt von Sycor zu Cohemi (2024)