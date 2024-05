Actioncams, Drohnen, Smartphones oder Notebooks kommen ohne Strom nicht aus. Mittlerweise gibt es zahlreiche Lösungen zur mobilen Stromversorgung mit Powerstations und Solargeneratoren. Schwierig wird es erst richtig, wenn die Gerätschaften getragen und per Fahrrad transportiert werden müssen.

Energiespezialist Jackery hat dafür nun ein faltbares Solarpanel der 40-Watt-Klasse im Portfolio. Mit lediglich 1,2 Kilogramm Gewicht misst das Jackery SolarSaga 40 W Mini im gefalteten Zustand nur 25 x 30 Zentimeter und ist damit so leicht und so groß wie ein kompaktes Notebook. Formstabil im praktischen Dreifach-Klapp-Design, verschwindet das Panel auf dem Weg zum nächsten Abenteuer oder beim professionellen Outdoor-Einsatz in wenigen Sekunden im Rucksack.

Alternativ lässt es sich dank eingearbeiteter Ösen und zwei mitgelieferter Karabiner auch einfach beim Wandern daran hängen und wandelt auf einer Fläche von 97 x 30 Zentimetern Sonnenstrahlen in Strom um. Dabei weisen die monokristallinen Solarzellen laut Jackery einen hohen Wirkungsgrad von 23 Prozent auf. Das Panel versorgt über ein multifunktionales Ladekabel mit DC8020-Ausgang, USB-A- und USB-Type-C-Port bis zu drei mobile Geräte gleichzeitig mit Energie.

Ergänzung zu ultraportablen Powerstations

Zudem kann das Panel zum Laden eines Akkuspeichers verwendet werden. Mit dem SG 300 Plus hat Jackery bereits einen Solargenerator für den Rucksack im Portfolio. Für die noch kleinere Powerstation von Jackery, die Explorer 100 Plus, ist das Jackery SolarSaga 40 W Mini die ideale Ergänzung.

Das Panel ist nicht nur nach IP68 vor Wasser geschützt. Es hat als TÜV Süd-zertifiziertes PV-Produkt (IEC TS 63163) acht verifizierte IEC-Tests durchlaufen, die dem Panel sowohl eine hohe Qualität als auch eine extreme Temperaturbeständigkeit bescheinigen. Jackery gibt den UVP mit 139 Euro an.

Mehr zum Thema:

eBay Re-Store-Plattform und Upgrade-Programm: Jackery nimmt Altgeräte in Zahlung

Mobile Stromversorgung: Jackery-Powerstations jetzt bei Miete24

Powerstations und Solargeneratoren: Jackery elektrisiert den Channel