Derzeit arbeiten insgesamt 45 Nachwuchskräfte und Berufseinsteiger bei Siewert und Kau, 14 von ihnen haben am 1. August ihre Ausbildung am Standort Bergheim offiziell begonnen. Zudem haben zehn gerade frisch ausgebildete Fachkräfte eine Festanstellung bei dem Spezialdistributor erhalten.

Distribution im Zeichen der Digitalisierung

Wie wichtig im Zeitalter der fortschreitenden Digitalisierung neue Mitarbeiter für den IT-Distributor sind, erklärt Björn Siewert, Geschäftsführer und Gründer von Siewert & Kau: "Um dauerhaft erfolgreich zu bleiben, müssen wir stets in das Know-how unserer Mitarbeiter investieren. Dies beginnt für uns bei der Nachwuchsförderung."

Daher steigt auch die Zahl der neuen Azubis bei Siewert & Kau jährlich an - aktuell haben rund zehn Prozent aller Mitarbeiter ihre Karriere bei dem Distributor begonnen. Laut eigener Aussage bildet Siewert & Kau umfassend aus und legt - neben dem reinen Wissensaufbau - viel Wert auf die Förderung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung. "Das ist ein entscheidender Aspekt, damit unsere Nachwuchskräfte später im Berufsleben erfolgreich bestehen können", glaubt Björn Siewert.

Ausbildung bei Siewert & Kau

Im Rahmen des Ausbildungsprogramms gibt der Distributor seinen Nachwuchskräften Einblick in alle Bereiche der Distribution. Die Einsteiger bekommen so die Möglichkeit, aktiv in unterschiedlichen Abteilungen mitzuarbeiten und ihr theoretisch erworbenes Wissen direkt in die Praxis umzusetzen. Was die Theorie anbelangt, da arbeitet Siewert & Kau sehr eng mit der IHK Köln und diversen Hochschulen im Rheinland zusammen. Nach dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss übernimmt der Distributor die meisten der Azubis - im Schnitt 90 Prozent von ihnen.

