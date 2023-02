Auf dem Gebiet der Kollaborations-Software dominiert Microsoft heute mit Teams den Markt, ebenfalls bei Videokonferenzen. Vor allem Großunternehmen setzen auf Teams, weil das Tool Konferenzen und virtuelle Treffen mit mehreren hundert Teilnehmenden ermöglicht.

Videokonferenzen sind ein wichtiger Bestandteil des modernen Arbeitens. Teams ist derzeit der Platzhirsch auf dem Markt, aber momentan steht die Anwendung in der Kritik. Auch wenn es immer wieder Meldungen zu Datenlecks und Sicherheitslücken gibt, ist der Hauptgrund die europäische Gesetzeslage. So wurde die komplette Cloud-Suite Microsoft 365 noch im Winter des letzten Jahres von der deutschen Datenschutzkonferenz als datenschutzwidrig eingestuft. An französischen Schulen herrscht bereits ein striktes Verbot. Wer in Zukunft Strafen vermeiden will, sollte auf eine andere Lösung umsteigen.

Aber auch die Nutzung des Programms scheint Nutzer zu frustrieren. Nicht selten fangen Videokonferenzen mit Problemen an. Auch wer sich ein besseres Nutzererlebnis wünscht, sollte den Anbieter wechseln. Doch welche Lösung ist die richtige? Wir zeigen Ihnen fünf Alternativen zu Microsoft Teams.

Microsoft Teams: 5 Collaboration-Alternativen

1. Google Workspace

Hervorgegangen aus der ehemaligen, einst kostenfreien G Suite handelt es sich bei Google Workspace um eine Cloud-basierte Suite mit vielen Facetten. Sie umfasst sämtliche produktive Tools von Google - von Google Docs über Sheets bis hin zu Google Slides. Auch das hauseigene Videokonferenz-Tool Google Meet darf nicht fehlen - besonders bei schnellen, smarten Konferenzen im kleineren Kreis spielt es seine Stärken aus. Doch auch beim sicherlich größten Teams-Konkurrenten gibt es Bedenken seitens des Datenschutzes.

2. UNIKI

Die Cloud-Collaboration-Plattform UNIKI bietet eine datenschutzkonforme Alternative und hat, ebenso wie Google Workspace und MS 365, alle Funktionalitäten wie Cloud Storage und Cloud Documents im Angebot. Die Besonderheit sind die Server in Deutschland. Der Anbieter verspricht: "Mit UNIKI profitieren Sie von produktivster Zusammenarbeit und höchstem Datenschutz. Sie haben die Wahl zwischen unserer einzigartigen wartungsfreien Vor-Ort-Cloud mit 100 Prozent Datenhoheit oder verschlüsselter Speicherung im deutschen Rechenzentrum."

UNIKI bietet seine Cloud-Collaboration-Plattform sowohl als interne Server- als auch als reine Cloud-Lösung an. Das Angebot richtet sich dabei grundsätzlich an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Wer sich für die Serverlösung entscheidet, erhält einen Server, der sich selbstständig konfiguriert, wartet und sichert.

Die Daten werden dabei nicht nur direkt im eigenen Unternehmen gespeichert, sondern auch dort verschlüsselt. Wer das Angebot jedoch als reine Cloud-Lösung nutzen möchte, erhält von UNIKI im Gegensatz zu zahlreichen US-amerikanischen Anbietern separate Ressourcen und muss diese nicht mit anderen Kundinnen und Kunden teilen. Die Daten werden dabei zudem in einem deutschen Rechenzentrum DSGVO-konform gespeichert.

3. Slack

Bei Slack handelt es sich um eine weitere Plattform für Teamkommunikation und Zusammenarbeit. Sie überzeugt mit Smartphone-affinen Funktionen wie Messaging, Dateifreigabe und Integrationen mit anderen Tools. Slack bietet auch Funktionen für Videokonferenzen und Bildschirmfreigabe. Die große Stärke von Slack, etwa im Vergleich zu Teams, ist die ansprechende grafische Aufbereitung. Das Programm ist intuitiv steuerbar und vor allem für schnelle Kommunikation geeignet.

4. Zoom

Gerade während der Startphase der Pandemie haben Unternehmen häufiger auf Zoom als auf Teams gesetzt. Mit Blick auf den Datenschutz wechselten dann allerdings viele Nutzerinnen und Nutzer in den vergangenen Jahren ausgerechnet zu Microsoft.

Wer nicht gerade wie eine börsennotierte Aktiengesellschaft streng auf das Datenschutzthema achten muss, ist bei Zoom aber richtig. Es handelt sich dabei um eine ebenso bewährte wie beliebte Plattform für Videokonferenzen, die ebenfalls Funktionen wie Bildschirmfreigabe oder virtuelle Hintergründe integriert. Auch Webinare und große Meetings mit bis zu 1.000 Teilnehmern werden unterstützt. Zoom bietet außerdem Funktionen, um Dokumente gemeinsam zu bearbeiten. Wer sich kurz hält, profitiert sogar vom kostenfreien Angebot: In der kostenlosen Version von Zoom können bis zu 100 Personen an einem Meeting teilnehmen, das bis zu 40 Minuten dauern darf. Ist die Zeit um, wird das Meeting allerdings beendet.

5. Flock

Die Damen und Herren hinter Flock sind eines auf jeden Fall: selbstbewusst. Starke Messaging Features, Produktivitäts-Tools für das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten und weitere intuitiv nutzbare App-Services gibt es bei Flock nach eigenen Angaben zu einem Drittel des Preises von Slack.

Flock ist eine jugendlich wirkende, vor allem grafisch überzeugende Plattform für Teamkommunikation und -zusammenarbeit. Die Anwendung enthält Funktionen wie Messaging, Audio- und Videoanrufe sowie Integrationen mit anderen Tools wie Google Drive und Trello. Flock umfasst auch Tools für die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten und die Erstellung von Kommentaren. Daher ist das Tool besonders für kleine und mittlere Unternehmen sowie Freelancer eine interessante Option. (bw)