Nachhaltigkeit: Angesichts der Klimakrise setzen sich immer mehr Unternehmen ambitionierte Nachhaltigkeitsziele, um ihren CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren. Das wirkt sich auch auf die Anbieter- und Partnerwahl aus: Laut einer aktuellen Studie von IDC geben 24 Prozent der deutschen IT-Entscheider an, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Faktor bei der Auswahl eines IT-Anbieters ist. Für 48 Prozent ist sie ein klares Plus. In diesem Kontext ist auch die aktuelle Initiative von über 25 europäischen Cloud- und Rechenzentrumsanbietern zu sehen, die im Januar den "Climate Neutral Data Centre Operator Pact" ins Leben gerufen haben: Eine erstmalige Selbstregulierungsinitiative der Branche, die das Ziel bestärkt, bis 2030 klimaneutral zu werden.