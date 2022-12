Genaue Systemversion der Fritzbox ermitteln

Unter "Übersicht" auf fritz.box zeigt die Fritzbox nur die grobe Fritz-OS-Version. Wer es genau wissen will, kann mit der Adresse http://fritz.box/jason_boxinfo.xml die exakte Revision ermitteln. Die Ausgabe zeigt noch etwas mehr, so etwa die Seriennummer der Fritzbox. Die in diesem Artikel vorgestellten Fritzbox-Tools übertreffen die Infos dieser internen Adresse aber deutlich.

Variable Netzwerkinfos

"Heimnetz -› Netzwerk" ist vermutlich eine der meistbesuchten Seiten der Fritzbox-Konfiguration. Der unscheinbare Knopf "+/-" rechts oben dürfte aber den meisten Nutzern entgehen: Damit können Sie Infospalten ein- oder ausblenden. Die Info zur MAC-Adresse der Netzgeräte ist standardmäßig inaktiv.

Individuelle Klingeltöne

Gleich am Klingelton zu hören, ob der Anruf(er) wichtig oder lästig ist, ist vielleicht Schnickschnack, aber durchaus informativ. Die Fritzbox zeigt unter "Telefonie -› Telefoniegeräte -› Geräteübersicht" bei "Mobilteil 1" (kann variieren) ein Stiftsymbol ("Bearbeiten") und hier die "Klingeltöne".

Auf dieser Seite können Sie maximal fünf MP3-Dateien vom PC auf den Fritzbox-Speicher laden. Das Zuweisen der Audiodateien zu den gewünschten Rufnummern geschieht auf dem Fritzfon. Im "Telefonbuch" gehen Sie zum gewünschten Kontakt. Über "Optionen -› Ändern" finden Sie an unterster Stelle "AVM Klingelton" und darunter "Fritz!Box Einstellung". Hier erscheinen dann die gespeicherten MP3-Dateien, und die gewünschte weisen Sie dem Kontakt zu.

(Un-)freundliche WLAN-Koexistenz

Standardmäßig ist unter "WLAN -› Funkkanal" die Option "Funkkanal-Einstellungen automatisch setzen" aktiv. Das sollte fast immer einen zuverlässigen Betrieb garantieren. Wer sich kompetent fühlt, die besten Funkkanäle für die 2,4- und 5-GHz-Frequenzen selbst zu ermitteln, kann die "Funkkanal-Einstellungen anpassen". Hier gibt es außerdem unter "Weitere Einstellungen" die Default-Option "WLAN-Koexistenz aktiv". Wenn Sie diese abschalten, funkt Ihr WLAN ohne Rücksicht auf Funknetze der Nachbarn im gleichen Frequenzbereich. Damit wird Ihr WLAN zwar kein destruktiver Jammer, aber doch tendenziell unfreundlich.

TV-Kabelsender live streamen

Eine Cable-Fritzbox kann das Fernsehbild per WLAN oder Ethernet streamen. Für die Wiedergabe eignet sich der VLC-Player, den es für jedes Gerät gibt. Auf mobilen Geräten benötigen Sie zusätzlich die App "Fritz!App TV" aus dem App Store. Einmal installiert sollte die App die Fritzbox automatisch finden, und dann kann das Smartphone oder Tablet fernsehen. Am PC stellen Sie dem VLC die Senderliste zur Verfügung, welche die Fritzbox unter "DVB-C -› Senderleiste" (zwei Listen für SD- und HD-Qualität) anzeigt und mit "Senderliste erzeugen" als Datei exportiert. Diese Datei ziehen Sie einfach in das VLC-Fenster. Nach Doppelklick auf den gewünschten Sender beginnt der Player die Wiedergabe. (PC-Welt)