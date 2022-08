Das High Six 6-in1-Schnellladekabel für den Schlüsselbund ist laut Hersteller Vonmählen ein Tool, das dank wechselbarer Adapter jedes Endgerät laden soll. Dazu habe das Produkt alle gängigen Adapter an Bord respektive in seinem schlanken Edelstahlgehäuse für den Schlüsselbund integriert und soll damit alle mobilen Endgeräte laden können.

Die magnetisch fixierten Adapter für USB-C-, Micro-USB-, USB-A- und Lightning-Anschlüsse machen das Schnellladekabel "zum Helfer in der (Akku-)Not", schwärmt der Hersteller. Natürlich lassen sich auch Daten mit High Six von einem Endgerät auf ein anderes oder auf ein Speichermedium übertragen: Bei einer Datenübertragungsrate von bis zu 480 Megabit pro Sekunde sollen sich Fotos, Videos und andere Dateien im Nu transferieren und sichern lassen. Als Maße gibt der Hersteller an: L 61 × B 16,5 × H 12 (in Millimetern), Gewicht: 32,5 Gramm.

Das 6-in-1-Schnellladekabel High Six ist ab sofort in den Farben Black, Silver, All-Black und Rosegold zu einem Preis von 29,99 Euro im Vonmählen Onlineshop und bei Amazon erhältlich. Praktisch: Ein Flaschenöffner für alle Fälle ist auch integriert. (Macwelt)