Lösungen zum Remote Monitoring and Management (RMM) sind Anwendungen, die auf den PCs und Servern der Kunden installiert und dann dazu genutzt werden, diese aus der Ferne über ein zentrales Dashboard zu überwachen und zu warten. Fachhändler erhalten dadurch die Möglichkeit, ihre Serviceangebote zu erweitern und sich zu einem echten Service-orientierten Dienstleister weiterzuentwickeln. Außerdem können sie so mehr Kunden bei gleicher Personalausstattung managen.

Remote-Management der Kunden-IT

Bei der Auswahl einer geeigneten RMM-Lösung sollten Dienstleister darauf achten, dass sie übersichtlich und nicht zu kompliziert aufgebaut ist. So sollte das zentrale Dashboard die wichtigsten Informationen über den aktuellen Zustand der Kunden-IT liefern. Dadurch lassen sich Fehler und Probleme frühzeitig erkennen und beseitigen. Integrierte Help-Desk- und Reporting-Funktionen sowie standardisierte Prozesse optimieren die Zusammenarbeit mit den Kunden weiter.

Ein vergleichsweise junger Trend ist die Kombination von RMM-Lösungen mit Professional Services Automation (PSA). Dabei handelt es sich um Anwendungen zum Projekt- und Ressourcen-Management. Laut Patrick Burns, Vice President of Product Management bei Autotask, eröffnen sich dadurch "IT-Dienstleistern neue und ungeahnte Möglichkeiten". Burns: "Services und Geräte sind die Grundlagen jedes IT-Business und sollten entsprechend in einem Produkt abgebildet werden".

Dieser Ratgeber gibt einen ersten Überblick über aktuelle RMM-Angebote und zeigt, welche Unternehmen in diesem für MSPs sehr interessanten Produktfeld aktiv sind:

Datto

Datto Autotask ist ein amerikanischer Softwareanbieter mit einer Niederlassung in München, der Ende 2017 aus einer Fusion von Datto und Atutask hervorgegangen ist. Im Frühjahr 2016 hatte Datto eine neue Version seiner RMM-Lösung vorgestellt, die Geräte-Management in Echtzeit sowie konsolidierte Analysen bietet. Die neue Autotask-Lösung ermöglicht nach Angaben des Herstellers eine bi-direktionale Synchronisierung sowie Reporting in Echtzeit für "effizienteres Arbeiten, optimalen Service und umfangreiche Business-Analysen". Automatisierte Workflows, ein verbesserter Zugriff auf Daten sowie Verbesserungen bei der RMM-Analyse und dem integriertem Reporting sollen die Arbeit mit der Lösung weiter erleichtern.

Datto bezeichnet sich selbst als größten "MSP-fokussierten Anbieter der Welt". Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Standorte und über 1400 Mitarbeiter. Rund 13.000 MSP-Partner betreuen bereits heute über 500.000 KMUs. Daher kann Datto auf umfangreiche Erfahrungen im MSP-Markt zurückgreifen. "Wir bleiben zu 100 Prozent Channel-orientiert, das heißt unsere Produkte und Lösungen sind ausschließlich für und über den Channel verfügbar", betont Markus Rex, Business Development Manager bei Datto für die DACH-Region.

Avast (ehemals AVG)

Auch der Security-Spezialist AVG, der im Sommer 2016 von Avast gekauft wurde, hat mit Managed Workplace 11 ein RMM-Angebot im Programm. Die Lösung ermöglicht es nicht nur, per Fernzugriff Geräte zu verwalten und Support zu leisten, sondern auch etwa das Netzwerk zu überwachen und wichtige Aufgaben zu automatisieren. Dazu kommen Funktionen zur Bestands- und Patch-Verwaltung sowie zum Mobile Device Management (MDM). Zur Steuerung dienen eine zentrale Konsole sowie ein Dashboard. Avast Managed Workplace kann nach Angaben des Herstellers außerdem direkt mit PSA-Tools von beispielsweise Datto, ConnectWise, Tigerpaw, ServiceNow und Salesforce verknüpft werden.

Einer der Nutzer von Avast Managed Workplace ist die Sotec GmbH aus Laudenbach. Der MSP zählt vor allem kleinere Firmen zu seinen Kunden, die er per Remote-Services versorgt. Sotec-Geschäftsführer Oliver Th. Fritz gefallen vor allem diverse Funktionen zur Sicherheitsbewertung, zur Bestandsverwaltung, zum Managen der Sicherheits-Patches sowie ein vollständiger Virenschutz in der Lösung von Avast. Die damit möglichen benutzerdefinierten Berichte über die Sicherheitslage bei den Kunden habe sich vor allem im Zuge der DSGVO als großer Pluspunkt erwiesen.

Continuum

Der amerikanische RMM-Anbieter Continuum, der sich auf den Channel spezialisiert hat, hat bislang nur eine einzige europäische Niederlassung. Sie befindet sich in London. Die Kernkomponente von Continuum ist die selbst entwickelte IntelliMon-Software, mit der sich Tickets und Alarme automatisieren lassen. False Positives werden nach Angaben des Herstellers zuverlässig ausgefiltert, so dass nur noch Aufgaben übrig bleiben, die auch wirklich erledigt werden müssen.

Autotask

Dashboard der RMM-Lösung von Autotask. Avast Managed Workplace

Zentrales Dashboard der RMM-Lösung des Sicherheitsanbieters Avast. ConnectWise

ConnectWise unterstützt angepasste Dashboards für die diversen Hardware-Plattformen. Continuum

Übersicht über die verschiedenen Module der RMM-Lösung von Continuum. Kaseya

Kaseya vereint das IT-Management in einer einzigen, übersichtlichen Konsole. Solarwinds

Solarwinds ermöglicht einen direkten Überblick über beispielsweise die CPU-Leistung der überwachten Maschinen. Server-Eye

Der Gesamtüberblick der RMM-Lösung von Server-Eye im Dashboard.

ConnectWise und LabTech

Im Juni 2016 hat ConnectWise die Version 11 seiner Software LabTech veröffentlicht. Ein Jahr später wurde daraus ConnectWise Automate. Zu den wichtigsten neuen Funktionen gehören eine überarbeitete Benutzeroberfläche, ein neu entwickelter Patch-Manager sowie viele weitere Detailverbesserungen. LabTech 11 stammte von der gleichnamigen Firma LabTech. Das neue ConnectWise Automate ist Teil der Business-Suite des Unternehmens, die auch Funktionen wie CRM, Help-Desk, Projektmanagement sowie zur Finanzverwaltung enthält.

Kaseya

Der irische Anbieter Kaseya hat vor wenigen Jahren ein Büro in München eröffnet. Das Unternehmen entwickelt Software für umfassende IT-Management-Lösungen für Managed Service Provider sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören automatisiertes Systemmanagement, Auditing und Inventarisierung, Backup, Desktop-Migration sowie Antivirus und Discovery. Das Info-Center sammelt wichtige Informationen, während der mobile Help-Desk dafür sorgt, dass Tickets auch von unterwegs aus bearbeitet werden können. Weitere unterstützte Funktionen sind Patch- und Policy-Management sowie diverse Monitoring-Möglichkeiten.

2018 hat das Unternehmen zuerst RapidFire Tools, einen Anbieter von IT-Assessment und Compliance-Software, und dann Spanning Cloud Apps übernommen. Damit will Kaseya sein Portfolio in den Bereichen Backup und Recovery für SaaS-Anwendungen (Software as a Service) stärken. Bereits zuvor hatte das Unternehmen unter der Leitung von CEO Fred Voccola den auf Backup und Business-Continuity spezialisierten Anbieter Unitrends geschluckt.

Server-Eye

Server-Eye ist ein Produkt der Krämer IT Solutions GmbH mit Sitz in Eppelborn im Saarland. Nichts weniger als "Systemhäuser zukunftssicher zu machen", hat sich das Unternehmen auf die Fahnen geschrieben. Zu den Basisfunktionen seiner RMM-Software zählen IT-Monitoring, Managed Antivirus, Patch-Management und Fernwartung. Das Online Control Center läuft direkt im Browser. Server-Eye soll sich innerhalb von nur wenigen Minuten installieren und nutzen lassen. Partner können ihren Kunden mit Server-Eye die umfassende Überwachung der gesamten IT anbieten. Fehler sollen sich so erkennen lassen, bevor sie zu Problemen werden. Weitere Vorteile sind laut Anbieter die Erhöhung der Verfügbarkeit, eine 24/7-Überwachung mit umfangreichen Alarmierungsmöglichkeiten, kostenlose Testzeiträume für Kunden und erweiterte Reporting-Funktionen.

Solarwinds

Das texanische Unternehmen Solarwinds ist nicht auf Solarenergie, sondern auf Lösungen zum IT-Infrastrukturmanagement spezialisiert. Die Produkte von Solarwinds ermöglichen eine Leistungsüberwachung für Server und Hunderte von direkt unterstützten Anwendungen. Dadurch lassen sich auch zentrale Ressourcen wie CPU, Arbeitsspeicher und die Datenträgerverwendung im Auftrag der Kunden im Auge behalten. Etwaige Server-Probleme können per Remote-Zugriff behoben werden. So können mit dem Server & Application Monitor von Solarwinds etwa außer Kontrolle geratene Prozesse beendet oder Dienste gestartet und gestoppt werden.

Auch Solarwinds ist auf Einkaufstour. So hat das Unternehmen 2018 den Berliner Spezialisten für Access Rights Management 8MAN übernommen. Damit schützt Solarwinds nicht mehr vor allem vor externen Gefahren, sondern nun auch vor internen. (rw)