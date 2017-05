Wenn Ihrem Unternehmen spezifisches IT-Know-how fehlt, kann es ideal für Sie sein, Ihre IT-Funktionen auszulagern. Viele Dienstleister greifen auf fremde IT-Infrastrukturen, auf die Entwicklung von Anwendungen von Dritten und auf fremde Help Desks zurück, um ihre IT-Anforderungen zu erfüllen. Aber wie auch bei anderen Geschäftsbereichen gibt es beim Outsourcing Risiken.

Outsourcer-Fluktuation, Kommunikations-Pannen, kurzsichtige Verträge: Sie können alle zu Ausfallzeiten führen. Unsere Kollegen der Schwesterpublikation Infoworld.com haben sieben Beispiele aus der Praxis zusammengestellt, die zeigen was schief gehen kann und wie Probleme vermieden werden können.

Outsourcing-Albtraum Nr. 1: Outsourcing-Mitarbeiter-Fluktuation

Vor einigen Jahren hatte Coalition Technologies ein Projekt für einen wichtigen Kunden. Dieses schickten Sie einem Outsourcing-Partner, um es abzuschließen. Die Web-Design- und Marketing-Abteilung hatte mit dem Outsourcing-Partner bereits gearbeitet und gute Erfahrungen gemacht. Der Partner war für ein hohes Maß an Qualität und Kommunikation bekannt, sagt Joel Gross, Gründer und CEO von Coalition.

„Alles schien gut zu laufen, bis das Projekt sich der Deadline näherte“, sagt Gross. Dann berichtete, der Partner, dass mehr als die Hälfte der Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hatten. „Sie hatten nicht mehr die Manpower das Projekt abzuschließen“, so Gross. „Wir mussten intern einen Weg finden, um das Problem kurzfristig zu lösen.“

Während Coalition die Arbeit ohne große Verzögerungen liefern konnten, erfuhr das Unternehmen eine wertvolle Lektion über die Risiken des Outsourcings. Jetzt versucht die Firma alle kritischen IT-Arbeiten im Haus mit einem dedizierten, handverlesenen Team zu erledigen.

Coalition macht Verträge mit externen Anbietern. Gross sagt: „Auftraggeber-Albträume vermeiden, ist möglich, man muss nur Spielregeln festlegen. Um die Qualität und das Niveau der Arbeit zu gewährleisten, haben wir einen strikten und expliziten Vertrag. Dieser muss unterschrieben werden.“

Zentrale Bestandteile dieser Verträge sind Zahlungspläne und Konsequenzen für die verspätete oder Fehler-anfällige Arbeit. Vertragspartner erhalten 25 Prozent der Kosten im Voraus finanziert, weitere 25 Prozent gibt es nach der Beta-Fertigstellung und die restlichen 50 Prozent, wenn das Projekt abgeschlossen und durch einen Coalition-Projektmanager als fehlerfrei zertifiziert wurde.“ Des Weiteren verlangt Coalition von seinen Vertragspartnern zwei oder drei Referenzen.

Bessere Outsourcing-Verträge

Zehn Tipps geben eine Orientierungshilfe auf dem Weg zu einem fairen Vertrag. Ihnen liegen die Erfahrungen aus zahlreichen Outsourcing-Verhandlungen zugrunde, die das Sourcing-Advisory-Unternehmen Alsbridge geführt hat. Spieglein, Spieglein

Wie bei Kleidung gilt auch beim Vertrag: das eigene Unternehmen bestimmt den Umfang. Statt auf All-inclusive-Verträge besser auf Maßarbeit anhand der Organisationsreife des eigenen Unternehmens setzen. Single Sourcing ist einfacher zu steuern, Multi-Sourcing bietet mehr Möglichkeiten. Zwei Pfund Outsourcing, bitte

Die Leistungsbeschreibung (Statement of Work) sollte so detailliert wie möglich ausgearbeitet sein. Auch Neuerungen zum Vorteil des eigenen Unternehmens sollten nachträglich aufgenommen werden können. Verzichtet werden sollte auf vorgefertigte Templates des Dienstleisters. Geschnitten oder am Stück?

Service Level Agreements (SLAs) dienen gemeinsam mit der Leistungsbeschreibung dazu, den Umfang der Leistungen festzulegen, die durch den Dienstleister erbracht werden. Die SLAs sollten auf die Geschäftsziele des Unternehmens abgestimmt sein. Zudem sollten sie jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst werden können. Ja, wo laufen sie denn?

Bei allen ITO-Projekten hat die Steuerung des Vertrages sowie der Dienstleister-Kunden-Beziehung eine hohe Bedeutung. Ein guter Vertrag definiert spezifische Teams, Verantwortlichkeiten, technische Anforderungen und Eskalationsstufen genau. Der Preis ist heiß

Die Preisgestaltung ist auch beim IT-Outsourcing vielfältig. Hier sollten die Betriebskosten auf möglichst geringem Level gehalten werden. Wechselkurs-Risiken sollte der Provider tragen. Ein jährliches Überprüfen und Erneuern der Preisgestaltung sowie die Option einer Nachverhandlung ist zu empfehlen. Preiswert statt billig

Nicht immer ist der günstigste Preis auch das beste Angebot. Ein Marktpreis-Benchmark eines darauf spezialisierten unabhängigen Beratungsunternehmens gibt Aufschluss über marktübliche IT-Preise. Vielfalt nutzen

Der IT-Dienstleister-Markt ist international und sehr heterogen. Hier findet jedes Unternehmen den für seine Unternehmenskultur genau passenden Dienstleister. Ein ehrlicher Blick auf das eigene Unternehmen und auf dessen Möglichkeiten ist enorm wichtig. In der Kürze liegt die Würze

Bitte keine Vertragslaufzeit mit mehr als fünf Jahren. Der Innovationszyklus, der Wettbewerb und die Preisvolatilität in der IT-Branche sind enorm. Je kürzer die Laufzeit, desto geringer ist die Gefahr in einem unzeitgemäßen Vertrag „gefangen“ zu sein. Jetzt aber raus

Die IT ist schnelllebig. Der Verhandlung und Verankerung von Kündigungsfristen sollte deshalb ein hoher Stellenwert beigemessen werden. Im optimalen Fall werden nur die dem Dienstleister entgehenden Honorare fällig. ITO-Projekte sind sowohl in

technologischer als auch in vertraglicher Hinsicht hochkomplex. Bevor eine unbefriedigende Vertragssituation für mehrere Jahre manifestiert wird, empfiehlt es sich, Sourcing-Berater als Experten zu Rate zu ziehen. Sie helfen in allen Phasen des Outsourcings.

Outsourcing-Albtraum Nr. 2: Verringerte Verdienstmöglichkeit durch Deadline-Überschreitung

Applet Studios setzt nach seinen schlechten Erfahrungen auf US-Programmierer bei ausgelagerten Anwendungsentwicklungs-Projekten.

Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Webapps sowie mobile Anwendungen und wollte eine App außerhalb des Landes entwickeln lassen. Chad Grills, Mitbegründer des Unternehmens, tauschte mehrere E-Mails mit dem Auftragnehmer aus. Dieser versicherte, dass die Entwicklung gut voranging und die App innerhalb einer Woche fertig sei. Am Ende der Woche erhielt Grills kein Produkt und keine E-Mail der Firma. Erst fünf Tage später meldete sich der Auftragnehmer und sagte, dass der Entwickler krank gewesen sei. Zehn Tage später erhielt Applet Studios die App und begannen mit den Tests. Zum Entsetzen von Grills erfüllte das Produkt keine Anforderung. Drei weitere Wochen vergingen mit Problemen.

„Unsere Werbemöglichkeiten kamen und gingen“, sagt Grills. „Die Vermarktungsmöglichkeit wurde beendet, andere Projekte konnten wir nicht nach hinten verschieben und mussten die App verschrotten.“ Applet Studios ist jetzt viel sorgfältiger bei der Wahl des Outsourcing-Partners und nutzt nach Möglichkeit heimische Vertragspartner.

„Der Vertrag, den wir mit unseren Vertragspartner unterzeichnen, schützt uns davor die gesamten Entwicklungskosten allein zu tragen“, sagt Grills. „Doch es hilft nichts gegenüber der Tatsache, dass wir eine große Marketing-Gelegenheit verpasst haben. Mit dem Wachstum des App-Marktes kann eine verlorene Marketing-Gelegenheit die Erfolgschancen einer App zerstören.“

Outsourcing Albtraum Nr 3: Zusammenbruch der Kommunikation

Das Unternehmen California Contractor Bonds sourcte seine IT nach Übersee, vor allem nach Indien, vor ein paar Jahren aus. „Am Anfang hatten wir mehrere große Probleme bei der Gestaltung und Pflege unserer Website, die in erster Linie auf Kommunikationsprobleme zurückzuführen waren“, sagt Jeremy Schaedler, Präsident des Unternehmens - ein Online-Anbieter von Lizenz-Anleihen für Auftragnehmer in Kalifornien. „Es gab konstant Diskrepanzen zwischen dem, was wir wollten und das was wir bekamen.“ Schaedler lernte, dass für Design-Aufgaben die Kommunikation mittels Anweisungen mit Diagrammen erfolgen muss. „Vieles geht bei einer verbalen Kommunikation verloren“, sagt er. „IT-Outsourcing nach Übersee ist ein guter Weg, um qualitativ hochwertige Programme zu einem Bruchteil der inländischen Kosten zu erhalten, vorausgesetzt die Kommunikation ist klar und verständlich.“ Bonds hat weniger Kommunikationsprobleme mit seinem Auftragnehmer, seit die Anweisungen schriftlich erfolgen.

E-Mail - der Klassiker überflutet

Sie kommt frei Haus in das Postfach – manchmal erwünscht – manchmal unerwünscht. E-Mails spielen trotz dem Einzug von Enterprise 2.0 weiterhin eine wichtige Rolle. Gehen Sie aber sorgsam mit ihr um. Halten Sie Informationen kurz und knapp. Der Empfänger muss richtig gewählt werden. Ihre Mitarbeiter werden es ihnen danken. Interne Social Media Plattformen - der direkte Kontakt zum Mitarbeiter

Interne Social Media Plattformen – direkter Kontakt zum Mitarbeiter: Viele Großunternehmen in Deutschland setzen bereits auf Social Media. Sie spielen eine immer größere Rolle, fordern den klassischen IT Mitarbeiter und fördern die Kommunikation mit den Mitarbeitern, durch Blogs mit direkter Feedbackmöglichkeit, Chats, Links, direkte Kommentarmöglichkeiten usw. Wichtig ist es schnell zu antworten und Feedbacks nicht zu ignorieren. Der direkte Kontakt zwischen Service Owner und Enduser schafft Vertrauen. Mitarbeiter können sich außerdem gegenseitig helfen. Gerade bei Beta-Tests können Sie in verschiedenen Gruppen wunderbar zusammenarbeiten und sogar Kunden oder externe Service Provider mit einbinden. Sie können klassische Supportkanäle und IT Service Management Tools unterstützen. Klassische Intranet Lösungen werden in Zukunft wohl eher eine sekundäre Rolle spielen. Wollen Sie sich auf Abenteuer Enterprise 2.0 einlassen? Wenn ja, stellen Sie Richtlinien wie zum Beispiel Social Media Guidelines auf. Digitale interne Kommunikation

Videos - knackig, kurz, leicht konsumierbar

Kurze knackige 2-3 Minutenvideos können die IT Kommunikation erheblich bereichern und sprechen nicht nur die jüngere YouTube-Generation an, wenn sie gut gemacht sind. Achten Sie auf einen spannenden und abwechslungsreichen Schnitt der Videos. Das Internet ist voller Informationen, wie es funktioniert. Zum Beispiel: TechSmith Blog oder Storytelling Secret (Prezi). Vielleicht haben Sie einen IT-Mitarbeiter dem die Produktion solcher Videos Spaß macht, unterstützen Sie das durch Weiterbildung. Das gedruckte Wort - verblasst

Das schwarze Brett, Mitarbeiterzeitungen oder Aushänge sind zwar noch nicht ausgestorben, verlieren aber künftig mehr und mehr an Bedeutung. Wenn sie ein Poster oder Aushang nutzen wollen, verknüpfen sie doch ihren digitalen Inhalten zum Beispiel durch den Einsatz eines QR Codes. Apps - Standardaufgaben unterwegs erledigen

Mit betriebsinternen Apps können Sie auf interne Daten in Sekundenschnelle und von überall zugreifen und die Einsatzgebiete sind vielfältig. So können Sie die Unternehmensnews auf dem Smartphone der Mitarbeiter anbieten, verschiedene Verbrauchsdaten anzeigen, ein Problem an IT über eine App melden oder verschiedene Workflows starten oder genehmigen. Beispiel: Eine App, die den Mitarbeitern anzeigt, ob ihr Gerät für den Wechsel auf Windows 10 geeignet ist. Trainings und interne Events - schulen Sie sich und Ihre Mitarbeiter

Im Idealfall sind keine Trainings nötig, denn Produkte sollten ja selbsterklärend sein. Bedauerlicherweise haben Sie dies nur bedingt in der Hand und spätestens bei der Einführung eines neuen Betriebssystems oder einer Fremdsoftware, die Sie nicht selbst entwickelt haben, sind Erklärungen notwendig. Trainings unterstützen dabei, die Akzeptanz deutlich erhöhen und damit die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Das zahlt sich für beide Seiten aus: der Supportaufwand wird minimiert und kanalisiert und die Wahrnehmung der IT im Unternehmen verbessert sich. Ob Sie diese als Präsenz oder virtuelle Veranstaltung anbieten hängt sicher von der Größe des Unternehmens und den unterschiedlichen Standorten ab. Durch interne Events, die Sie interessierten Mitarbeitern anbieten, können Sie Ihre IT-Abteilung präsentieren und ihre Innovationskraft unterstreichen. Haben Ihre Unternehmensbereiche oder spezielle Nutzergruppen vielleicht eigene Events? Prima, nehmen Sie Teil und schneiden Sie ihre Präsentation auf deren Bedürfnisse zu.

Outsourcing-Albtraum Nr. 4: Vorauszahlung und schlechte Qualität

Money Crashers Personal Finance ist ein weiteres Unternehmen, das mit Problemen bei der ausgelagerten Web-Entwicklung gekämpft hat.

Vor ein paar Jahren hat das Unternehmen, das Online-Bildungs-Dienstleistungen in Bereichen wie Kredit, Schulden, Immobilien und Versicherungen anbot, beschlossen ein Web-Entwicklungsprojekt auszulagern. Ziel war es die Kosten mittels eines IT-Dienstleister aus Übersee niedrig zu halten, sagt Andrew Schrage, Gründer und Miteigentümer.

Der Anbieter war hoch qualifiziert. „Aber nachdem wir für den Job im Voraus bezahlt hatten, erhielten wir Ergebnisse, die bei weitem nicht unseren Erwartungen entsprachen“, sagt Schrage. Der Outsourcing-Anbieter lieferte schlampige Arbeit ab und weigerte sich nachzubessern. Finance gab schließlich auf und das Geld war weg, da bereits im Voraus bezahlt wurde.

Money Crashers hat daraus gelernt, dass der bestimmende Faktor nicht die Kosten sind. Am Ende hat das Unternehmen mehr bezahlt als notwendig. Schrage wird weiterhin Outsourcing für Projekte in Betracht ziehen aber unter anderen Ansätzen. Erstens würde er nie wieder Jobs bezahlen, die nicht abgeschlossen sind. Als nächstes würde er Referenzen von seriösen Kunden verlangen und Drittens würde er sicherstellen, dass der Auftragnehmer ein klares Verständnis für sein Unternehmen hat. „Und schließlich würde ich einen konkreten, detaillierten Plan des Auftrags ausführlich im Vorfeld zusammen besprechen. Ferner würde ich erklären, dass die volle Zahlung erst dann erfolgt, wenn die Arbeit fehlerfrei abgenommen wurde“, sagt Schrage.