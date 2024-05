Im Alter von 86 Jahren ist Rudolph Hanke, der fast sechs Jahrzehnte an der Spitze des Monheimer Zubehörspezialisten und Distributors stand, verstorben. Er war der Sohn des Firmengünders Martin Hanke, der das Unternehmen 1923 in Dresden unter dem Namen Hamaphot, Martin Hanke & Co. Gegründet hatte.

Nach dem frühen Tod seines Vaters übernahm er 1959 zusammen mit seinem Schwager Adolf Thomas die Geschäftsleitung. Viele Jahre war Rudolph Hanke Technikvorstand, Produktmanager, Produktentwickler und Werbeleiter in Personalunion. Seine von ihm erfundenen Produkte wie die Hamafix-Diarahmen, die bekannte Filmklebepresse oder auch das Bestseller-Buch Filterfaszination, um nur einige zu nennen, waren legendär.

Rudolph Hanke stand 58 Jahre an der Spitze des Zubehörspezialisten und hat die Geschicke und die Entwicklung des Unternehmens wesentlich mitgestaltet und geprägt. Pünktlich zu seinem 80. Geburtstag hatte er sich 2017 aus der Geschäftsleitung zurückgezogen. Hama würdigt nun seine "lebenslange, ehrliche und kämpferische Leidenschaft", die bis zum Schluss blieb.

Menschlichkeit und Nahbarkeit

Jenseits des Fotozubehörs hat Hama unter der Leitung Hankes und Thomas auch ein breites Sortiment an IT-, UE- und Telekommunikationszubehör aufgebaut. Diese breitere Aufstellung half dem Unternehmen im zuletzt eher schwierigen Geschäft mit der Fotografie.

Rudolph Hanke stand laut Hama für Leidenschaft, Zielstrebigkeit, Sachverstand, große Menschlichkeit und herzliche Nahbarkeit. "Damit war er nicht nur eine tragende Säule des Hama-Erfolgs, sondern allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein menschliches Vorbild", bekräftigt das Unternehmen.