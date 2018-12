Die Gerüchte über den möglichen Verkauf von Ingram Micro kursieren bereits seit Monaten, doch nun verdichten sie sich zu einer Nachricht. Wie das Wall Street Journal berichtet, soll der Broadliner an den chinesischen Investor Apollo Global verkauft werden.

Ingram Micro befindet sich seit fast drei Jahren in chinesischer Hand. Mitte Februar 2016 wurde bekannt, dass der Mischkonzern HNA sich den Distributor für sechs Milliarden Dollar einverleibt hat, nun soll Ingram an Apollo Global weiter gereicht werden. Der Kaufpreis beträgt 7,5 Milliarden Dollar, darin sind auch 1,5 Milliarden Dollar an Schulden inkludiert.

Offenbar geschieht der Weiterverkauf von Ingram Micro nicht ganz freiwillig, Berichten unterschiedlicher Nachrichtenagenturen zur Folgen, drücken HNA massive Schulden - bedingt durch den äußerst aggressiven Expansionskurs der vergangenen Jahre. So möchte der chinesische Mischkonzern HNA sich auch von seinem Anteil an der Deutschen Bank (7,6 Prozent) trennen - angesichts des derzeitigen Aktienkurses des Bankhauses zögert HNA aber noch.