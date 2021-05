Offensity ist eine Cloud-basierte Software zum Identifizieren von Schwachstellen in IT-Netzwerken. Das System von A1 Digital lässt sich innerhalb weniger Minuten in Betrieb nehmen. Es benötigt lediglich den Domain-Naem des zu kontrollierenden Unternehmensnetzwerks - und schon kann Offensity beginnen, alle IT-Systeme in der gewählten Domain auf Schwachstellen zu überprüfen.

Auf Basis dieser permanenten unternehmensweiten Scans können IT-Security-Dienstleister für ihre Kunden präzise Berichte über deren Sicherheitslage erstellen. Ein Ampelsystem hilft, die gefundenen Schwachstellen nach deren Gefahrenpotential zu bewerten. Daras ergeben sich konkrete Handlungsempfehlungen, die der Reseller sofort ergreifen sollen.

Dabei fungiert "Offensity" von A1 Digital als eine sogenannte "White-Hat-Hacker-Lösung", die automatisiert mit den bei Hackern bewährten Tools arbeitet, und so alle Schwachpunkte eines Systems aufzeigt, bevor sie ein Angreifer ausnutzen kann.

Dieser Services ist im Cloud-Marktplatz "ArrowSphere" beziehbar. Dort stellt der VAD mehrere derartige Cloud-basierte Lösungen zur Verfügung, etwa von Trend Micro und RSA. Arrow übernimmt für Bezieher der Services die Abrechnung.

Für Thomas Snor, Director Security bei A1 Digital, ist Arrow der ideale Distributor: "Der VAD genießt einen ausgezeichneten Ruf in der IT-Security-Branche. Mit ArrowSphere verfügt der Distributor ferner über eine zeitgemäße Plattform, die fortschrittliche Cloud-Lösungen zur Verfügung stellt. "Mit seiner internationalen Präsenz bietet der VAD zudem die Möglichkeit, in andere Länder zu expandieren", meint der der A1 Digital-Manager weiter. "Unsere Zusammenarbeit mit dem Arrow-Team gestaltet sich denkbar einfach und professionell. Besonders imponiert hat uns dabei das schnelle und unkomplizierte Onboarding".

