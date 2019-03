Kommende Woche findet wieder die Hannover Messe statt, auf der sich A1 Digital, ein Tochterunternehmen der Telekom Austria Group, mit branchenspezifischen Anwendungen im Bereich Internet of Things (IoT) und Cloud-basierten IKT-Lösungen präsentieren will (Halle 5, Stand E24, #HM19A1D). Das Unternehmen sieht sich dabei als "One-Stopp-Shop", der die Bedürfnisse mittelständischer Betriebe im Rahmen ihrer digitalen Transformation genau kennt.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von A1 Digital sollen in diesem Jahr beispielhafte User Cases stehen. Als Beispiel nennt das Unternehmen neue Tracking-Systeme für rund fast 14.000 Güterwagen der Österreichischen Bundesbahnen. Besucher sollen so erfahren, welche Mehrwerte sich aus der Digitalisierung der Logistik ziehen lassen.

Darüber hinaus beteiligt sich das Unternehmen auch an einer Podiumsdiskussion unserer Schwesterzeitschrift Computerwoche (CW). Sie findet am 3. April um 12:30 Uhr auf dem Forum Tech Transfer in Halle 2, am Stand C02, statt. Der Titel der Diskussion lautet "KI/ML zwischen Hype und Realität - So nutzen deutsche Unternehmen die neue Technik". Sie wird geleitet von CW-Redakteur Jürgen Hill. Für A1 Digital wird Francis Cepero, A1 Digital Director Vertical Market Solutions, an der Veranstaltung teilnehmen.