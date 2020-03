A1 Digital-Tochter Exoscale und Lenovo bündeln ihre Kräfte, um die Business-Kontinuität für Geschäftskunden sicherzustellen. Daher können bis zum 30. Juni 2020 IT-Partner über die drei teilnehmenden Distributoren gratis Cloud-Kapazitäten über das Angebot „Exoscale powered by Lenovo“ für interessierte Kunden nutzen.

Gegenwärtig müssen bis zu 1.500 Prozent mehr Zugriffe bewältigt werden, wobei Server an ihre Grenzen stoßen. Die Cloud-Lösung „Exoscale powered by Lenovo“ könne mit der Bereitstellung zusätzlicher Kapazitäten die Leistungsengpässe und Gewinneinbußen vermeiden, heißt es aus der Münchener Niederlassung von A1 Digital.

Rechenleistung auf Knopfdruck

IT-Partner können im Rahmen der Aktion so Server-Engpässen vermeiden, Lastspitzen ohne Nutzungslimit managen sowie die Fernverwaltung von Anwendungen steuern. Dank der europäischen Cloud-Plattform DSGVO-konform, flexibel und nutzerfreundlich.

„Eine gute Partnerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie in Krisenzeiten noch stabiler wird”, sagt Mathias Nöbauer, Director Cloud Solutions bei A1 Digital und CEO bei Exoscale. „Gemeinsam mit Lenovo stellen wir sicher, dass Unternehmen dank kostenloser Cloud-Infrastruktur handlungsfähig bleiben. So hilft die Digitalisierung - in diesem Fall der Umzug in die Cloud - zum Beispiel die Auswirkungen auf extreme Lastspitzen von Webanwendungen und kurzfristiger Umstellung auf Home Office zu minimieren.“

„Wir sind froh mit einem Partner wie A1 Digital hier rasch und pragmatisch unterstützen zu können“, so Dieter Stehle, General Manager DCG DACH bei Lenovo. „Denn Infrastruktur ist die Basis für den Betrieb von Geschäftsprozessen und diese benötigen gerade jetzt unsere volle Aufmerksamkeit. Dies ist der erste Schritt, um unsere Geschäftspartner und -kunden in dieser Zeit bestmöglich zu begleiten. Weitere Schritte werden die nächsten Tage folgen.“

Die Aktion läuft vom 23. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 und gilt für Neukunden, die mit Hilfe ihrer IT-Partner bestehende oder neue IT-Services in die Exoscale Zone München verschieben. Näheres über dieses Angebot gibt es nur unter den folgenden E-Mail-Links bei den Distributoren Bytec, Ingram Micro und Tim.