Mit drei neuen Mid-Range Business-Inkjet-Drucker vervollständigt Epson sein DIN-A3-Portfolio. Die Multifunktionsgeräte WorkForce Enterprise AM-C4000, AM-C5000 und AM-C600, drucken, wie die Typenbezeichnungen vermuten lassen, mit Geschwindigkeiten von bis zu 40, 50 oder 60 Seiten pro Minute.

Epson setzt bei seiner Druckerflotte nahezu ausschließlich auf Tintentechnologie. Da im Gegensatz zu Laserdruckern die Erhitzung zur Fixierung des Drucks wegfällt, gelten Tintendrucker als energieeffizienter. Mit besonders ergiebigen Tintenpatronen hat Epson zudem den Materialverbrauch reduziert. Laut Hersteller konnte man zudem im Vergleich zu Laserdruckern weniger bewegliche Komponenten und damit weniger Verschleißteile verbauen. "Die neue WorkForce Enterprise AM-C-Serie vervollständigt unser Angebot an DIN-A3-Business-Inkjets, angefangen bei kleineren Druckern für Arbeitsgruppen bis hin zu Abteilungsdruckern mit besonders hoher Druckleistung", erklärt Jens Greine Head of Sales Office Print, DACH bei Epson Deutschland. So könne man nun für jedes DIN-A3 Einsatzgebiet und für jeden anfallenden Bedarf ein passendes Gerät parat halten.

Finishing-Einheit zum Lochen und Heften

Die Geräte bieten Ausstattungsvarianten, die auf die Zielgruppe von Nutzern in Abteilungen zugeschnitten sind. Bedient werden die Modelle über ein 10,1-Zoll-Touch-Display. Die Papierkassetten fassen insgesamt 5.125 Blatt. Je nach Einsatzzweck lassen sich die Modelle mit OCR-Funktionalität oder einer Finishing-Einheit zum Heften und Lochen von Dokumenten, Bedrucken von Umschlägen, für Sattelheftung, Mittel- und Dreifachfaltung aufrüsten.

Beim Vertrieb der Geräte setzt Epson auf seine autorisierten Händler mit Gold- und Platinum-Status. "Angesichts des umfangreichen Zusatzangebots in Form von Managed Print Services, Workflow- und Remote-Service-Lösungen ist mit diesen Geräten der Aufbau einer wartungsarmen, zuverlässigen und nachhaltigen Druckinfrastruktur möglich", erläutert Greine.

Im Februar 2023 sollen dann erste Geräte zu Test- und Demozwecke bei den Distributoren Also, Systeam und TD Synnex bereitstehen. Ab März 2023 plant Epson dann mit einer breiten Verfügbarkeit der Business-Ink-Newcomer.

