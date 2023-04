Aaron Licht übernimmt als CEO die Geschäftsführung der Listan GmbH. Licht begleitet das Unternehmen aus Schleswig-Holstein seit dessen Gründung mit seiner PR- Agentur. 2022 legte er dann die Licht die Leitung des operativen Geschäfts von technikPR nieder, und konzentrierte sich als CSMO darauf, bei Listan die Marketing- und Sales-Aktivitäten zu koordinieren. Jetzt übernimmt der 41-jährige den CEO-Posten.

Dabei stehen ihm Oleg Ushkats und Andreas Groneberg unterstützend zur Seite. Ushkats, Mitgründer von be quiet!, das im vergangenen Jahr das 20-jährige Jubiläum feierte, bleibt als CTO für Produktkonzeptionierung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte verantwortlich. Groneberg, der bereits mehrere Jahre COO des Unternehmens ist, kümmert sich um die Bereiche Procurement und Operations. Unter dem Dach der Listan GmbH operieren die Marken be quiet!, Xilence und seit Dezember 2022 auch die Marke Mountain als hundertprozentige Tochtergesellschaften.

"Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit einem kompetenten und engagierten Team die Erfolgsgeschichte der Listan GmbH fortzuschreiben - auch weil dieses Unternehmen, seine Marken und Produkte mir besonders nahe sind und mich schon seit so vielen Jahren begleiten", erklärt Licht. "Ich bin dankbar für das Vertrauen, dass mir nun mit der Ernennung zum CEO entgegengebracht wird und freue mich sehr auf die Herausforderungen."

Für Endkunden und Händler in Deutschland soll sich nichts ändern. Ihnen will Listan mit seinen Marken auch weiterhin qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Ein Fokus wird in den nächsten Jahren der Ausbau des Nordamerikageschäfts sein. Den sieht Licht als wichtigen Schritt auf dem Weg, Listan "zu einem der Top-3-Player für Hardware-Komponenten weltweit" zu machen.

"Mit Recht kann ich sagen, dass wir nun alle Kompetenzen gebündelt haben, welche wir zur Erreichung unserer Ziele benötigen. Die positive Energie, die gerade das Unternehmen erfüllt zeigt mir, dass die Veränderungen sehr gut angenommen werden," ist CTO Ushkats optimistisch.

