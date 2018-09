Die russische Abbyy, Lösungsanbieterin für Content Intelligence und hierzulande durch ihr OCR-Produkt Fine Reader bekannt, besetzt mit Torsten Malchow die Position des Vice President, Head of Global Enterprise Sales. Malchow soll die Entwicklung und Umsetzung der Verkaufsstrategie vorantreiben und Abbyys Präsenz in spezifischen Industriezweigen und Regionen ausweiten.

Malchow bringt über 20 Jahre Erfahrung im Softwarevertrieb und Teamführung mit. Zudem habe er signifikante Umsatzsteigerungen in den vertikalen Märkten der USA, der DACH-Region und in Schwellenländern erzielen können, teilt Abby Europa weiter mit.

Der gebürtige Deutsche lebt heute in den USA und war zuvor Vice President für Business Process Outsourcing bei Kofax sowie Mitgründer und CSO bei Foxray, einer auf Unternehmenslösungen und Business Process Automation spezialisierten Firma. Diese wurde erst von Readsoft, danach von Kofax und schließlich Lexmark aufgekauft, wobei Malchow jeweils als VP in verschiedenen Rollen tätig war. Malchow hat einen Master in BWL, IT und International Marketing von der Universität Hamburg.

„Torsten Malchow genießt gerade bei Lösungsanbietern für Unternehmen einen sehr guten Ruf. Dadurch kann er unser globales Vertriebsteam noch besser bei potentiellen Kunden positionieren“, erklärt Ulf Persson, CEO von Abbyy. „So können wir den Verkauf unserer marktführenden Content-Intelligence-Lösungen noch stärker vorantreiben. Sein Führungsstil wird dabei helfen, die weiterhin zweistelligen Umsatzwachstumszielen von Abbyy zu erfüllen.“

„Abbyy hat ein überzeugendes Angebot: marktführende intelligente Datenerfassung, Partnerschaften mit den wichtigsten RPA-Anbietern und fortschrittliche Technologien für maschinelles Lernen sowie zur Verarbeitung natürlicher Sprache", erklärt Malchow. „Diese Voraussetzungen helfen uns, die Nummer Eins der Content-Intelligence-Organisationen zu werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Abbyy-Vertriebsteam – gemeinsam werden wir signifikantes Wachstum in allen Regionen erzielen.“