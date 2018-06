In Nürnberger Bussen und an U-Bahn- Haltestellen können sich Fahrgäste an WLAN-Hotspots über den laufenden Betrieb informieren. Zur Finanzierung dieses Projekts konnten die Verkehrsbetriebe VAG und das Versorgungsunternehmen N-ergie einen Werbepartner gewinnen: die Sparkasse Nürnberg. Die schickt nun den Hot- spot-Nutzern zielgruppenspezifische Werbung auf ihre Smartphones. Nach diesem Prinzip funktioniert die OCMP: Wer den Verkaufsstandort betritt, bekommt, falls er sein Endgerät nicht dagegen abgeschottet hat, Angebote, die ihn besonders interessieren könnten.

Die in Echtzeit arbeitende Marketing- und Analyseplattform des Nürnberger Unternehmens abl social federation digitalisiert das tägliche Leben aller drei beteiligten Gruppen: Die Kunden können, wenn sie wollen, mit mehr Informationen einkaufen. Die verkaufenden Unternehmen können ihre Kampagnen schneller und flexibler variieren, nicht nur mit individuellen Push-Nachrichten, sondern etwa auch mit Homepage-Weiterleitung, zeitgesteuerter Werbung und Monitoren, die Gesichter erkennen.

Datenschutz bei abl

Datenanonymisierung für OCMP im öffentlichen Nahverkehr.

November 2017: staatliche Zertifizierung als WLAN-Provider „ohne jegliche Bedenken“.

Verschlüsselungsverfahren entspricht der EU-DSGVO.

Und schließlich hat sich die abl social federation im Zuge der Entwicklung der OCMP selbst digitalisiert. Damit sich die Mitarbeiter mit der Wandlung zum Lösungsanbieter anfreundeten, stiegen alle Stakeholder (CEO, CSO, CMO, COO) in die Planung ein. Als Product Owner wurde ein Chief Digital Officer (CDO) berufen. Sie alle waren voll gefordert. Das Entwickeln nach Scrum musste erst gelernt werden. Zudem beruhen Beacon- und Digital-Signage-Techniken auf der Auswertung persönlicher Daten. So musste abl viel Know-how in Sachen Datenschutz aufbauen. Die höchsten technischen Hürden auf dem Weg zum Patentantrag waren die Echtzeitanalyse und die Deutung der Signalstärken der zu beschickenden Mobilfunkgeräte.

» Deutschlands beste Digitalisierungsprojekte COMPUTERWOCHE und Dimension Data vergeben am 28. Juni 2018 zum dritten Mal den Digital Leader Award – und Sie können mit dabei sein! Treffen Sie in Berlin Deutschlands digitale Vorreiter und vernetzten sie sich zu spannenden Digital-Cases und lernen von den Finalisten, wie diese ihre Herausforderungen bewätltigen konnten. Jetzt registrieren!

Intern gewann der Bereich Entwicklung und Service an Bedeutung, die reine Hardwarebeschaffung wurde weniger wichtig. Der B2B-WLAN-Markt, in dem abl agiert, ist extrem preissensibel. Mit der Entwicklung der OCMP hatte abl im Jahr 2016 begonnen, weil das klassische Managed-Hotspot-Service-Geschäft nur eingeschränktes Wachstum bei starker Kapitalbindung zugelassen hatte. Neue Großaufträge, etwa von der Sparkasse Berlin, zeigen, dass sich die OCMP für Kunden lohnt.