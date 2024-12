Die Channel Excellence Awards sind eine der wichtigsten Auszeichnungen des europäischen Channels. Zusammen mit dem Marktforschungspartner Context vergibt ChannelPartner immer zum Jahresanfang die Awards an Hersteller und Distributoren, die in der Händlergunst ganz oben stehen. Wer könnte da besser geeignet sein, uns eine Einschätzung für das kommende Channel-Jahr zu geben, als die Besten der Branche?

Den Channel-Excellence-Award in der Kategorie "Security" hatte 2024 Securepoint gewonnen: Lest hier die Antworten von René Hofmann, Geschäftsführer bei Securepoint.

Was erwarten Sie sich persönlich vom Jahr 2025?

René Hofmann, Securepoint: 2025 wir ein spannendes Jahr für uns alle! Uns erwarten hier und international viele Veränderungen auf politischer Ebene, das wird jeden von uns privat und beruflich betreffen. Ob wirtschaftliche Rahmenbedingungen oder das Inkrafttreten von Regularien wie NIS2: Ich persönlich erwarte interessante Herausforderungen und Chancen!

Welche Pläne hat Ihr Unternehmen für das Jahr 2025?

René Hofmann: Unser Unified Security-Portfolio passt sich stets der Bedrohungslage und den Forderungen des Marktes an. Unser Kernprodukt, die UTM-Firewall, wird im Bereich Usability dank der vielen Neuerungen in der Unified Security Console (USC) einen riesigen Schritt nach vorne machen, wir werden unsere Cybersecurity-Trainings ausbauen und insgesamt unsere Lösungen für Netzwerksicherheit, Endpoint- und Mobile Security weiter vorantreiben. Das ganze wie immer in Abstimmung mit unserer stetig wachsenden Anzahl von Partnern und Resellern.

Welche wichtigen Entwicklungen und Trends sehen Sie speziell in Ihrem Betätigungsfeld?

René Hofmann: Die Gesetzgebung für den Bereich Cybersicherheit kommt endlich in Bewegung, aber hier haben wir noch viel Luft nach oben. Die Absicherung kleiner und mittlerer Unternehmen gewinnt weiter an Bedeutung; ebenso wie die IT-Sicherheit für die zunehmende Digitalisierung insgesamt, von Behörden, Gemeinden und Gesundheitsdienstleistern und vieles mehr. In diesem Zusammenhang kommt dem einfachen Management von IT-Sicherheitslösungen eine ständig wachsende Bedeutung zu. Hier setzen wir einen starken Fokus: Sicherheit durch Klarheit in der Nutzung.