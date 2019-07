Vom 1. September 2019 an wird Accenture von einer Frau geleitet. Julie Sweet wird Chief Executive Officer (CEO) bei der weltweit agierenden Management-Beratungsunternehmen.

Derzeit verantwortet Sweet als CEO das Accenture-Geschäft von Nordamerika und ist für damit den größten geografischen Markt des Unternehmens - mit einem Umsatzvolumen von rund 18 Milliarden - verantwortlich. Sweet ist bereits seit neuneinhalb Jahren bei Accenture tätig, vor ihrer Ernennung zur CEO USA 2015 unterstützte sie fünf Jahre lang als General Counsel, als Chief Compliance Officer und als Corporate Secretary das Top-Management des IT-Dienstleisters. Als Mitglied des Accenture Senior Leadership-Teams war Sweet in den vergangenen neuneinhalb Jahren für die Entwicklung der Geschäfts- und Investitionsstrategie des Unternehmens verantwortlich.

Vor ihrem Eintritt bei Accenture hat Julie Sweet zehn Jahre lang als Partnerin in der Anwaltskanzlei Cravath, Swaine & Moore LLP gearbeitet. Dort begann die Rechtsanwältin auch 1992 ihre bemerkenswerte Karriere, die sie mit der Promotion an der renommierten Columbia University Law School einleitete.

Als CEO wird Sweet in den Accenture-Vorstand eintreten. Die 51jährige blickt voller Zuversicht in ihre Zukunft ab dem 1. September 2019: "Es ist eine große Ehre für mich, dieses großartige Unternehmen zu leiten. Wir haben die fähigsten Mitarbeiter und Führungskräfte in unserer Branche. Wir werden gemeinsam den nächsten Wachstumsschub stemmen, indem wir uns weiterhin auf die Betreuung unserer Kunden konzentrieren, signifikanten Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen und unseren Mitarbeitern die besten Karrierechancen anbieten."