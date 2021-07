Accenture hat eine Übernahmevereinbarung mit Wabion geschlossen. Der Google-Cloud-Dienstleister hat Standorte in Esslingen im Großraum Stuttgart und Olten in der Schweiz sowie Büros in München, Köln und Lausanne. Er beschäftigt über 60 Experten, die nach Abschluss der Übernahme Teil der Accenture Google Cloud Business Group innerhalb des Geschäftsbereichs Accenture Cloud First zugeordnet werden sollen. Zu finanziellen Details der Transaktion haben die Beteiligten keine Angaben gemacht.

Wabion bietet Unternehmen Beratung und Implementierung der Google Cloud Platform und von Google Workspace an und übernimmt dabei auch Integration, Entwicklung, Vertrieb von Lizenzen und Training. "Die Übernahme von Wabion stärkt unsere globalen und lokalen Kompetenzen im Bereich Cloud First und ermöglicht es unseren Kunden in der gesamten Region, größeren Mehrwert zu schaffen und ihre digitalen Transformationen zu beschleunigen", sagt Frank Riemensperger, Geschäftsführer von Accenture in der DACH-Regio und Russland. Außerdem könnten Kunden in der DACH-Region nun zusätzlich zu den Ressourcen der Google Cloud Business Group von Accenture auch auf lokale Experten zurückzugreifen.

"Als Teil von Accenture Cloud First werden wir unseren Wirkungsbereich auf neue Märkte und Branchen ausweiten, indem wir spezialisierte Dienstleistungen für Google-Produkte ausbauen und weiterentwickeln - von Cloud-Plattformen über Daten und maschinelles Lernen bis hin zu Cloud-Sicherheit und Cloud-Automatisierung", sagt Volkmar Binder, Mitgründer und Partner bei Wabion.

Geschichte und Führungsteam von Wabion

Gründer und Gesellschafter der Wabion GmbH sind Volkmar Binder und Michael Walther. Binder war vorher als Projektmanager bei Lotus Development und IBM Deutschland mit internationalen Kunden und Projekten betraut. Walther ist staatlich geprüfter Elektrotechniker der Fachrichtung Datentechnik und seit 1994 in der Branche tätig. Sie gründeten Wabion 2004 und setzen seit 2008 auf die Partnerschaft mit Google. Das Unternehmen ist Google Cloud Premier Partner.

2013 gründeten Binder und Walther zusammen mit Michael Gomez und Samuel Pasquier als Mitinhaber und Co-Geschäftsführer in der Schweiz die Wabion AG. Gomez ist Informatik-Ingenieur der ETH Zürich und hatte zuvor eine Führungsposition bei einem großen Schweizer IT-Beratungsunternehmen inne, Pasquier studierte ebenfalls an der ETH und kann auf mehrere Jahre Berufserfahrung in bekannten schweizerischen Beratungsfirmen zurückblicken.

Für Accenture ist es die zweite deutsch-schweizerische Übernahme innerhalb kurzer Zeit. Anfang des Monats gab das Unternehmen eine Übernahmevereinbarung mit Trivadis bekannt. Damit kommen allerdings über 700 zusätzliche Mitarbeiter zu Accenture. Auch sie sollen dem Geschäftsbereich "Cloud First" von Accenture zugeschlagen werden, allerdings dem darunter angesiedelten Data & AI-Team.

