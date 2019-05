Die Akquisition wird die Fähigkeiten von Accenture Industry X.0 zur Entwicklung intelligenter Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen aus dem Automobilbereich stärken. Gleichzeitig wird sie das Angebot für Kunden aus den Branchen Medizintechnik, Industrieausrüstung und Hightech erweitern.

Zielpuls bietet Technologiearchitektur-, Entwicklungs-, Ingenieur- und Managementdienstleistungen für komplexe digitale Produkte und Services an. Zu den Referenzen der Technologieberatung zählen die Entwicklung eines automatisierten Parksystems sowie einer Architektur für Fahrerassistenzsysteme. Im Bereich Medizintechnik hat Zielpuls Unternehmen dabei unterstützt, Produktionsabläufe zu automatisieren und an die Standards der "Good Manufacturing Practices" anzupassen. Darüber hinaus hat Zielpuls die gesamte IT-Architektur für den Betrieb von Hochgeschwindigkeitszügen für ein führendes Verkehrsunternehmen definiert.

Zielpuls wurde 2008 gegründet und beschäftigt ein Team von 190 hochqualifizierten Fachleuten aus den Bereichen Naturwissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik. Neben dem Hauptsitz in München unterhält die Technologieberatung je zwei weitere Niederlassungen in Deutschland und China: Wolfsburg und Hannover sowie Shanghai und Peking.

Frank Riemensperger, Vorsitzender der Geschäftsführung der Accenture-Ländergruppe Deutschland, Österreich, Schweiz und Russland, sagt: "Zielpuls ist spezialisiert auf die Gestaltung von Technologiearchitekturlösungen und Betriebssystemen für intelligente, vernetzte Produkte und Dienstleistungen. Mit Zielpuls ergänzen wir frühere Akquisitionen, darunter die preisgekrönte strategische Designberatung designaffairs, und bauen unsere umfassende Expertise aus, die wir in diesem Geschäftsbereich bereits aufgebaut haben."

Axel Schmidt, Senior Managing Director und Global Automotive Lead von Accenture, ergänzt: "Das Team von Ingenieuren und Technologiespezialisten von Zielpuls wird unsere Fähigkeit stärken, vernetzte, intelligente Architekturen für Automotive-Kunden sowohl in Deutschland als auch weltweit zu entwickeln. Wie designaffairs verfügt Zielpuls über eine starke Geschäftsposition in Deutschland und China, was für uns von strategischer Bedeutung ist."

Teil des Geschäftsbereichs Accenture Industry X.0

Nach dem Abschluss der Übernahme wird Zielpuls Teil des Geschäftsbereichs Accenture Industry X.0, der Kunden dabei unterstützt, mit Hilfe fortschrittlicher digitaler Technologien die Transformation ihres Kerngeschäfts, des Mitarbeiter- und Kundenerlebnisses sowie ihres Geschäftsmodells zu meistern - und somit die digitale Neuausrichtung der Industrie zu unterstützen.

Andrew Smith, Managing Director und Leiter von Accenture Industry X.0 in Deutschland, Österreich, Schweiz und Russland, sagt: "Zielpuls ist dabei, sein Geschäft auf Bereiche wie die Medizintechnik auszudehnen, in denen Software und datengetriebene Dienste die Produkte deutlich verändern werden. Das technische Know-how von Zielpuls und die Fähigkeit, Betriebssysteme intelligenter Produkte zu orchestrieren, werden uns helfen, eine Organisation aufzubauen, die mit Kunden gemeinsam intelligente, vernetzte Produkte und Dienstleistungen entwickeln kann - von der Idee bis zur Fertigung."

Nach Abschluss der Übernahme werden die beiden CEOs von Zielpuls, Markus Frey und Dr. Marc Poppner, Managing Director bei Accenture. Zusammen mit dem bestehenden Management werden sie das Zielpuls-Team weiter führen und den Übergang des Unternehmens in den Geschäftsbereich Accenture Industry X.0 maßgeblich mitgestalten.

Zielpuls Co-CEO Markus Frey sagt: "Wir freuen uns, Teil von Accenture Industry X.0 zu werden. Das ermöglicht uns, unsere Dienstleistungen für unsere Kunden zu skalieren, Zugang zu den besten Marken der Welt zu erhalten und von den großen Marktchancen im Bereich smarter, vernetzter Produkte und Dienstleistungen zu profitieren".

Zielpuls ist die jüngste von mehreren Akquisitionen, die Accenture kürzlich getätigt hat, um Accenture Industry X.0 zu erweitern. Dazu gehören die strategische Designberatung designaffairs (Deutschland), Pillar Technology (USA) mit seinem starken Fokus auf der Entwicklung von Embedded Software für die Automobilindustrie, das Hardwareentwicklungsunternehmen Mindtribe (USA) und Enterprise System Partners (Irland), ein Beratungs- und Produktionsdienstleister für die Life-Science-Industrie.

Die Übernahme unterliegt den handelsüblichen Abschlussbedingungen. Die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. (dpa/ad)