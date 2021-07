Accenture hat eine Übernahmevereinbarung mit der Trivadis AG geschlossen. Der IT-Dienstleister beschäftigt an Standorten in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Dänemark und Rumänien über 710 Experten. Mit Wurzeln im Bereich Business Intelligence hat er sich auf die Implementierung von Plattformen und Lösungen spezialisiert, die eine automatisierte Bereitstellung und Nutzung von Daten ermöglichen. Die Trivadis-Angestellten sollen daher nach Abschluss der Übernahme dem Data & AI-Team innerhalb des Geschäftsbereichs "Cloud First" von Accenture zugeschlagen werden. Finanzielle Details der Übernahmevereinbarung haben die Beteiligten nicht genannt.

Das schon 1994 gegründete Trivadis hat seinen Hauptsitz in Glattbrugg in der Schweiz und unterhält in Deutschland "Workspaces" genannte Niederlassungen in Düsseldorf, Frankfurt am Main, Freiburg, Hamburg, Mannheim, München und Stuttgart. Als Differenzierungsmerkmal verfügt es über eine Reihe eigener Technologien, die ihm helfen, die Datenplattformen seiner Kunden zu optimieren, Aufgaben in Datenbanken zu automatisieren, Data-Warehouse-Lösungen zu entwickeln oder die Migration in die Cloud zu bewerkstelligen. Daneben bietet Trivadis umfangreiche Beratungsdienstleistungen an, um die Datenkompetenz von Unternehmen zu verbessern, Geschäftsmodelle zu optimieren und Technologien wie Automatisierung, KI und Cloud-Dienste strategisch einzusetzen.

"Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Daten- und Datenbanktechnologie ist Trivadis eine hervorragende Ergänzung für Accenture", erklärt Jack Ramsay, Leiter des Geschäftsbereichs Data & AI bei Accenture in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Russland. "Durch die Übernahme von Trivadis werden wir uns eine relevante Position im Markt sichern und unseren Kunden noch besser dabei helfen können, Plattform-, Analyse- und Cloud-Lösungen zu nutzen, die auf einem starken Datenfundament basieren."

"Wir freuen uns, als Teil von Accenture unser Leistungsangebot auf einen größeren Kundenstamm auszuweiten", ergänzt Gerald Klump, Co-CEO von Trivadis. Und Ana Campos, ebenfalls Co-CEO von Trivadis, glaubt: „Gemeinsam werden wir nicht nur großartige Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeitenden schaffen, sondern auch der bevorzugte Partner für Unternehmen werden, wenn es darum geht, das Potenzial von Daten voll auszuschöpfen.“