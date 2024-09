Stefan Rummenhöller, Marek Stiefenhofer und Erward Arz, Gründer und Geschäftsführer der von accompio übernommenen r-tec IT Security GmbH werden an Bord verbleiben und ihr Unternehmen auch im neuen Verbund von ihrem Firmensitz in Wuppertal aus weiter anführen. Gemeinsam wollen man nun das Dienstleistungsspektrums von accompio verbreitern und weiterentwickeln.

"Im Sinne unserer Kunden müssen wir schon heute über die Security von morgen nachdenken," so r-tec-Gründer Stefan Rummenhöller. "Immer komplexer werdende Bedrohungsszenarien und stetig wachsende Anforderungen an IT-Abteilungen sorgen dafür, dass die entscheidenden Maßnahmen zur Absicherung von Unternehmen in einem umfassenden Rahmen jetzt gedacht und integriert umgesetzt werden müssen. Gemeinsam mit der accompio-Gruppe sind wir dazu in der Lage und werden so neue Maßstäbe im Markt setzen. Laut Rummenhöller ergänzt sein Portfolio und die Expertise seiner 90 Mitarbeiter das Angebot von accompio nahezu perfekt. Auch die Unternehmens- und Führungskulturen sind kompatibel.

r-tec bringt vor allem viel zusätzliches Cyber Security-Know-how mit zu accompio. Das Unternehmen verfügt über ein eigene Security Operations Center (SOC), ist in diesem Marktsegment vielfach ISO-zertifiziert. Der IT-Dienstleister aus Wuppertal gilt als Experte für die Abwehr von Cyberangriffen in IT-, OT-, Cloud-, Big-Data- und IoT-Umgebungen.

Vom BSI wurde der IT-Security-Spezialist aus Wuppertal als qualifizierter APT Response-Dienstleister gelistet. Damit erfüllt er die besonderen Anforderungen des Amtes für die Abwehr dieser komplexen Angriffen (Advanced Persistent Threats, APT). Die Goldpartnerschaft mit macmon, der Platinum-Partner-Status bei Sophos und die 4-Sterne-Einstufung bei Check Point belegen das ausgewiesen Cyber-Security-Wissen von r-tec nochmals ganz konkret.

Und so freut sich auch accompio-Geschäftsführer Torsten Otto über den Zuwachs: "Die steigende Zahl von Cyberangriffen aber auch die Gesetzgebung verlangen von immer mehr Unternehmen, unvermeidbare Cyberangriffe professionell abwehren zu können. Mit r-tec haben wir nun einen Partner gewonnen, der diese Anforderungen für unsere Kunden erfüllt. Das ist eine perfekte Ergänzung für uns. So können wir unsere Kunden erfolgreich und sichere digitalisieren", so Otto weiter.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Mehr zu accompio:



"Eagle Cloud" überwacht Backups der Kundem (August 2024)

accompio-Gruppe entstanden (August 2023)