Die Acer Being Signage GmbH mit Sitz in Düsseldorf erweitert ihr deutsches Vertriebsteam. Dirk Bürger, neuer Senior Business Development Manager bei der Acer-Tochter, ist seit dem 1. März 2018 verantwortlich für den Ausbau des Vertriebs und des Channelgeschäfts.

Bürger kann umfassende Erfahrung im Monitorgeschäft aus fast zwanzig Jahren bei Samsung vorweisen, zuletzt als Head of Sales & BDM, B2B & B2C Professional Displays. Viele Jahre lag sein Schwerpunkt zudem auf Large Format Displays (LFD) und dem Digital Signage-Angebot der Koreaner. In diesem Zusammenhang hatte Bürger als Lieferant mehrfach mit Acer Being Signage und dem Vorgänger Cittadino in Projekten zusammengearbeitet.

"Wir freuen uns, dass wir mit Dirk Bürger einen erfahrenen Vertriebsprofi gewinnen konnten", sagt Stefan Tiefenthal General Manager Acer Being Signage, über seinen neuen Senior BDM.

"Für mich ist es besonders reizvoll, von einem reinen Hardwarehersteller zu einem echten Lösungsanbieter zu wechseln. Acer Being Signage ist ein Softwareunternehmen, bei dem Content Management im Mittelpunkt steht. Durch diesen Ansatz eröffnen sich interessante Kundenzugänge", erklärt Dirk Bürger. (KEW)

