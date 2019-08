Acer Deutschland hat einen neuen Geschäftsführer. Der neue Mann an der Spitze der deutschen Niederlassung in Ahrensburg bei Hamburg heißt Robert Perenz. Perenz ist bereits seit über elf Jahren bei Acer tätig. Der studierte Betriebswirt startete als Produktmanager im Unternehmen und war in seiner sechjährigen tätigkeit am Standort Ahrensburg zuletzt als Head of Product Business maßgeblich für die Produktstrategie verantwortlich. Danach wechselte er 2014 in das EMEA Headquarter in der Schweiz, wo er in den letzten Jahren als Senior Director das Europageschäft mit PCs & Tablets verantwortete.

Perenz berichtet direkt an Wilfried Thom, der neben seiner bisherigen Tätigkeit als Deutschlandchef seit 2017 auch das Westeuropageschäft leitet. "Robert Perenz verfügt über exzellente Marktkenntnisse und kennt aufgrund seines Werdegangs das Unternehmen bis ins kleinste Detail", erläutert Thom. In seiner neuen Rolle verantwortet Perenz die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Zudem wird von ihm die Erschließung neuer Märkte erwartet.

Der neue Acer-Deutschlandchef gibt sich optimistisch, dass ihm das auch gelingen wird: "Acer ist mit seinen starken Produkten und dem ausgezeichneten Service bestens für die Zukunft aufgestellt", meint er. Gemeinsam mit seinem Team will Perenz die Position im Consumer- und Commercial-Bereich weiter ausbauen.