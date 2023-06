Mit "Acer Smart Financing" hat der taiwanische Hersteller in Deutschland ein Subscription-Modell eingeführt. Beim Bezug von Acer-Geräten über den Fachhandel können Unternehmen ab sofort im flexiblen Abonnement die Kosten für Geräte, Software, Zubehör und Dienstleistungen über einen Zeitraum von 24 bis 60 Monate verteilen und so einen hohen Anfangsinvest vermeiden. Im Vergleich zum herkömmlichen Gerätekauf bedeutet das mehr Planbarkeit. Zudem kann der Handel dem Kunden während der gesamten Laufzeit weiterführende Serviceleistungen anbieten.

Die Transaktion wird vom Fachhandel wie ein Barkauf gebucht. Der Reseller kommt also sofort sein Geld vom Acer-Finanzierungspartner. "Mit unserer Lösung optimieren Fachhändler den Cashflow ihrer Kunden. Das bietet eine wirklich smarte Lösung mit Mehrwert sowohl für Fachhändler als auch für Endkunden", erklärt Tobias Knetsch, Business Development Manager bei Acer.

Rücknahme der Altgeräte

In dem neuen Technik-Abo sind auch Kosten für Software und professionelle Dienstleistungen wie Installation und Einrichtung, Wartung, Software-Support, Hosting und Reparaturen inbegriffen.

Nach der Laufzeit kümmert sich Acer auch um die Rücknahme der Altgeräte. Diese werden dann im hauseigenen Service Center geprüft, gesäubert und in Stand gesetzt. Sollten sie für eine weitere Nutzung nicht in Frage kommen, kümmert Acer sich um die fachgerechte Entsorgung und das Recycling der einzelnen Komponenten. So können Acer-Partner auch bei Kunden punkten, die Wert auf nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen legen.

