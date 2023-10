Die Chromebook Plus-Initiative von Google bildet die Basis für die nächste Leistungsstufe der ChromeOS-Notebooks. Acer hat bei den neuen Chromebook Plus 515 und Chromebook Plus 514 neben neuen CPUs und dem verbesserten Hardware-Design auch ein IPS-Display und eine 1080p-Kamera verbaut. Dazu kamen neue Produktivitäts-, Kreativitäts- und Multimedia-Funktionen, die insbesondere für Adobe-Nutzer, Schulen und Unternehmen gedacht sind.

Mehr Produktivität und Kreativität mit Adobe

Mit dem Acer Chromebook Plus ist es jetzt auch unter ChromeOS spielend einfach, Fotos zu bearbeiten und beeindruckende Grafiken zu erstellen. Photoshop on the web und der Adobe Express Premium Plan können dazu für drei Monate ohne zusätzliche Kosten genutzt werden. Sie kombinieren die generativen KI-Funktionen von Firefly, die Präzision von Photoshop in der All-in-One-App von Adobe Express.

Auch die in ChromeOS integrierten Funktionen, wie Magic Eraser in der Google Fotos-App, ermöglichen eine schnellere und einfachere Foto- und Videoverarbeitung mit weniger Klicks. Durch die erweiterten Synchronisierungsfunktionen des Chromebook Plus-Dateimanagers sind Google Docs, Sheets und Slides jederzeit zugänglich, egal ob man online oder offline ist.

Funktionsreichere Plattform

Hardwareseitig eint die neuen Modelle, dass sie über bis zu 16 GB LPDDR5X-RAM, Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.1 verfügen. Des Weiteren haben sie Anschlüsse zum Aufladen, zur Datenübertragung und zur Displayerweiterung, darunter zwei USB-Typ-C-Anschlüsse und HDMI. Die 1080p-Webcams beider Modelle versprechen mit ihrer Blue-Glass-Linse und der temporalen Rauschunterdrückung (TNR) Konferenzqualität. KI-gesteuerte Tools verbessern die Bildqualität und lassen Hintergründe verschwimmen - unabhängig von der genutzten Meeting-Software.

Durch den U.S. MIL-STD 810H Standard sind die robusten Geräte bestens für den täglichen Gebrauch geeignet. Beide Ausführungen sind mit einem OceanGlass-Touchpad ausgestattet und bieten optional eine hintergrundbeleuchtete Tastatur. Eine mechanische Verschlussklappe schützt die Privatsphäre; Webcam und Mikrofon sind mit einem Klick ausgeschaltet. Zwei nach oben ausgerichtete Lautsprecher und DTS-Audio sorgen für den guten Klang.

Acer Chromebook Plus 515

Das Acer Chromebook Plus 515 wird von Intel Core Prozessoren der 13. Generation bis zu i7 angetrieben und verspricht neben genügend Leistung für anspruchsvolle Aufgaben bis zu 10 Stunden Laufzeit. Es kommt mit einem 15,6 Zoll großen Full-HD-Displays mit IPS-Technologie. In den verschiedenen Konfigurationen von CPU und Speicher steht auch ein Touch-Display zur Verfügung.

Acer Chromebook Plus 514

Im Chromebook Plus 514 ist ein AMD Ryzen 5-Prozessor bis maximal 7520 C verbaut, der bis zu vier "Zen 2"-CPU-Kerne mit neuester RDNA 2-Grafik kombiniert. Das 14 Zoll-WUXGA-Display (1.920 x 1.200) hat ein Seitenverhältnis von 16:10. IPS-Technologie und Anti-Glare-Beschichtung sorgen für scharfe Bilder und große Betrachtungswinkel. Auch hier ist das Display wahlweise mit oder ohne Touchscreen erhältlich. Beeindruckende 12 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion machen es für Berufstätige wie Studierende zum verlässlichen Werkzeug.

In Einklang mit Acers Earthion-Initiative und EPEAT-Registrierungen tragen die Notebooks zur Nachhaltigkeit und einem verbesserten Fußabdruck der Unternehmen bei. Sie besitzen zahlreiche ökologische Merkmale, wie etwa recycelte Materialien, umweltfreundliche Verpackungen oder ein Energy Star-gelabeltes stromsparendes Design.

Nahtlose Geräteverwaltung für Schulen und Unternehmen

Die beiden Chromebook Plus Modelle sind mit dem Chrome Education Upgrade verfügbar, um eine reibungslose Geräteverwaltung in Bildungseinrichtungen zu ermöglichen. Mit diesem Upgrade können Administratoren die Geräte effektiv nach den Bedürfnissen von Lehrkräften und Schülern steuern. Es bietet außerdem Zugriff auf eine Reihe von Lehr- und Kollaborationstools wie Screencast, Adobe Express und File Sync, um auch offline produktiv sein zu können.

Für Geschäftskunden wurden die Chromebook Plus Enterprise 515 und das Acer Chromebook Plus Enterprise 514 mit dem Chrome Enterprise Upgrade ausgestattet, das die integrierten Business-Funktionen von ChromeOS freischaltet. Damit können Nutzer und IT-Abteilungen die optimierte Geräteanmeldung, Infrastrukturintegration und erweiterte Sicherheitseinstellungen zum besseren Schutz von Daten und Anwendungen nutzen. Ebenso wird die Verwaltung von Updates und Insight Reports erleichtert. Bei technischen Problemen hilft die ChromeOS-Fehlerbehebung und der 24-Stunden-IT-Administratorsupport.

Preis und Verfügbarkeit

Das Acer Chromebook Plus 515 ist ab sofort und ab 599 Euro verfügbar, das Acer Chromebook Plus 514 ab 579 Euro. Alle Preisangaben sind Startpreise für die günstigste Ausstattung und unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer.