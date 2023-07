Die deutsche Acer-Niederlassung in Ahrensburg stellt die nächste Generation umweltbewusster Vero-B7-Office-Monitore vor. Innovative Features zielen darauf ab, die Arbeitsumgebung zu verbessern und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Zu den wichtigsten Neuerungen der Vero B7-Serie zählen ein 100-Hz-Panel für flüssigere Wiedergaben und ein neuer Standfuß mit Höhenverstellung bis zu 150 mm. Zudem wurde der PCR-Anteil im Gehäuse von 35 auf 85 Prozent gesteigert.

Mehr Ergonomie, Nachhaltigkeit und bessere Darstellung

Die Acer Vero B7-Serie umfasst Monitore von 21,5 bis 28 Zoll mit IPS-Technologie, 99-prozentige sRGB-Farbraumabdeckung und bis zu UHD-Auflösung (3.840 x 2.160). Ein Highlight der neuen Business-Serie ist das 100 Hz-Panel bei den Diagonalen 23,8 und 27 Zoll. Acer setzt auch bei Office-Monitoren auf schnelle Bildwiederholraten, die für eine flüssigere Bildwiedergabe und eine geringere Belastung der Augen bei längeren Arbeitssitzungen sorgen sollen. Auch das Eyesafe-Zertifikat vom TÜV Rheinland ist dabei.

An Schnittstellen hat Acer bei der Vero B7-Serie nicht gespart. VGA, DP, HDMI, USB Type-C, Hub sowie Ein- und Ausgänge für Audio erleichtern die Anpassung an den Arbeitsplatz. Für bessere Ergonomie kam ein neuer Monitorständer mit Pivot-Funktion und 150 mm Höhenverstellbarkeit hinzu. PCR-Kunststoff (Post-Consumer Recycling) ist nun zu 85 Prozent verbaut, was eine erhebliche Reduzierung von neuem Kunststoff bedeutet. Weiter fünf Prozent Ocean Bound-Plastik tragen aktiv zur Reinigung der Ozeane bei.

Preise und Verfügbarkeit

Die Monitore der B7-Serie sollen ab sofort und ab 169 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer verfügbar sein. Auf der Produktseite von Acer Deutschland unter diesem Link waren die neuen Modelle mit den genauen technischen Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht sichtbar.