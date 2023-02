Der Monitor Acer Vero CB273 und die Vero-Peripheriegeräte Maus und Tastatur bestehen zu einem gewissen Prozentsatz aus PCR-Kunststoff (Post-Consumer Recycled) und OBP-Kunststoff (Ocean-bound Plastic) sowie recycelbaren Verpackungen. Mit den Vero-Produkten unterstreicht der taiwanische Hersteller sein Engagement für eine nachhaltigere Zukunft.

Acer Vero CB273

Der neue IPS-Monitor Acer Vero CB273 kommt mit einer 27 Zoll- Bilddiagonale und Full HD-Auflösung zum Kunden. Neben der Verwendung von 85 Prozent PCR- und 5 Prozent OBP-Kunststoff, besticht das Display mit satten und präzisen Farben nach Delta E<1 sowie der TÜV Rheinland Eyesafe-Zertifizierung gegen zu viel blaues Licht bei gleichzeitiger Farbgenauigkeit.

Neben den üblichen Anschlüssen für HDMI und DP ist der Vero unter anderem mit einem KVM-Switch ausgestattet, mit dem zwischen mehreren angeschlossenen Computern mit nur einem Tastatur-Maus-Set gewechselt werden kann. Ausgestattet mit USB-C-Hub und Power Delivery lädt der CB273 so angeschlossene Geräte mit bis zu 90 W Leistung auf.

Vero Maus und Tastatur

Auch die neuen Eingabegeräte der Vero-Linie sind so konzipiert, dass sie weniger Abfall produzieren, weniger Kohlenstoffemissionen in der Produktion und Lärm im Gebrauch verursachen. Die oberen Abdeckungen bestehen zu 65 Prozent aus PCR-Kunststoff und die untere Abdeckung ist zu 30 Prozent aus recyceltem Meeresplastik. Sowohl die Maus als auch die Tastatur sind auf Langlebigkeit ausgelegt, was für die Müllvermeidung von entscheidender Bedeutung ist. Die Vero-Maus kommt bis zu 18 Monaten mit einer Batterie aus und die Vero-Tastatur soll bis zu fünf Millionen Klicks schaffen.

Die Tasten beider Modelle sind nahezu geräuschlos, was die eigenen Nerven und die der Mitmenschen bei der Arbeit, insbesondere in öffentlichen Räumen wie Cafés oder Bibliotheken schont. Acer bietet die Consumer-Modelle in Hellgrau mit gelben Akzenten an und für Unternehmen gibt es dezentes, einfarbiges Anthrazit.

Die Vero-Produktreihe wurde im Rahmen von Earthion initiiert, wo Acer zusammen mit Partnern, Kunden und Mitarbeitern innovative und integrierte Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft angehen. Earthions Ziele sind unter anderem bis 2035 100 Prozent erneuerbare Energie zu beziehen sowie umweltfreundlichere Produktdesigns und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der Lieferkette.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Vero-Produkte sollen laut Acer ab sofort erhältlich sein. Der Acer Vero CB273 Monitor hat eine unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer ab 399 Euro. Die Vero-Maus soll 24,90 Euro kosten und im Kombi-Set mit Vero-Tastatur 54,90 Euro, ebenfalls als UVP.