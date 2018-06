Das Tor zu Welt, so wird Hamburg mit seinem berühmten Hafen seit jeher beschrieben. Auch die Acer-Händler und -Distributoren, die zur Partnerkonferenz "Insights 2018" an die Elbe gekommen waren, ließen sich von der besonderen Atmosphäre anstecken.

So war es für die Verantwortlichen selbstverständlich, dass die Abendveranstaltung an der Elbe mit Blick auf den Hafen, die Köhlbrandbrücke und die ganz großen Containerschiffe stattfinden musste. Und mit dem Vieweleven direkt am Elbeufer hat Acer die Erwartungen der Gäste voll erfüllt.



Das Vieweleven bietet den Gästen besten Blick auf die Elbe.

Da hat sich Acer ein nettes Plätzchen herausgesucht, das können David Herper (2. v.r. und Steffen Gollnau (rechts, beide GG Net Group) ihren Acer-Gastgebern Alexander Bolzenthal und Gerrit Günther bestätigen.

Mit der Flut kommen auch die ganz dicken Schiffe die Elbe hoch.

Solche großen Schiffe sind Franziska Grell und Jörg Reinecke vom Berliner Computerhaus Siecom von der Spree nicht gewohnt.

Andres Klett (Intel) freut sich über jedes Acer-Produkt, in dem ein Intel-Herz schlägt. Simone Fritsche (Acer) freut sich mit.

Schlepper sorgen dafür, dass die dicken Pötte sicher an ihre Anlegestellen kommen.

Swen Schuur (SSU) und Tobias Witt (Systeam) fühlen sich schon wie echte Seebären.

Florian Hansch (Tech Data) und Bernhard Hieber (Hieber) lassen den arbeitsreichen Acer-partnertag gemütlich ausklingen.

Gruppenbild mit Österreichern: Acer-Chef Wilfreid Thom (2. v. l.) mit Christian Leth, Michal Stuhr, Anja Kleiner, Alexander Rochel und Stefan Csath (vorne).

Von Oberbayern und Franken in die Hansestadt: Monika Jörg (Ingram) und Tanja Knorr (Systeam).

Vor dem Abendvergnügen kam jedoch erst einmal die Arbeit: Acer-Chef Wilfried Thom eröffnet die „Acer Insights 2018“ mit einem herzlichen Moin Moin.

Matthias Scharer von Microsoft erläutert den Fachhandlepartnern, warum es für den Umstieg auf Windows 10 höchste Zeit ist.

Mit einem Schattentheater werden die Acer-Partner auf denTag eingestimmt.

Während der Tagesverastaltung konnten sich die Gäste über das Acer-Notebook-Portfolio informieren.

Ausgezeichnete Händler: Acer prämiert seine besten Partner.

Lesen Sie auch: Stefan Tiefenthal verlässt Acer