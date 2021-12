Zwei seiner beliebtesten Notebooks aus der Swift 3-Serie präsentiert der taiwanische Hersteller Acer in besonders attraktiver Ausstattung und in unterschiedlichen Farben. Wer bei der Wahl seines Rechners Wert auf starke Leistung und elegantes Design legt, sollte einen Blick auf die leichten 14- und 16,1-Zoll-Notebooks im Aluminium-Gehäuse werfen.

Zwei Größen und Farben für jeden Geschmack

Das größere Modell mit der Bezeichnung SF316-51 ist in Steel Gray verfügt über ein 16,1 Zoll Full HD IPS-Display. Mit dem Intel Core i7-11370H Prozessor der H-Serie mit an Bord ist eine leistungsstärkere Version an Bord, die Nutzern eine ausgezeichnete Performance bietet. Dazu kommen mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer 1.000 GB PCIe SSD jede Menge Speicherkapazität.

Das 14 Zoll-Modell des Swift 3 mit SF314-511 ist ein Intel Evo Laptop mit einem Intel Core i5, einer Intel Iris Xe Grafik-Einheit, 512 GB PCIe SSD und ebenfalls 16 GB Arbeitsspeicher. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden unterstützt das Gerät auch anspruchsvolle Nutzer unterwegs mit der notwendigen Power. Dieses Modell ist in den eleganten Farben Steam Blue, Pure Silver und Berry Red erhältlich.

Alle Sondermodelle werden nur mit Windows 11 Home ausgeliefert, verfügen über einen integrierten Fingerabdruck-Scanner mit dem Windows Hello-Unterstützung. Zusätzlich verfügen die Swift 3-Geräte über eine hintergrundbeleuchtete Tastatur, die das Tippen auch bei dunklerem Umgebungslicht komfortabel möglich macht.

Preise und Verfügbarkeit

Das Acer Swift 3 im 14-Zoll-Format und in den Farben Steam Blue, Pure Silver und Berry Red ist ab sofort zum unverbindlich empfohlenen Aktionspreis von 799 Euro inklusive Steuer bei ausgewählten Online-Versendern verfügbar, für die 16-Zoll-Ausführung in Steel Gray sieht Acer 999 Euro vor.