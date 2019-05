Die Talsohle scheint überwunden. Glaubt man den führenden Marktforschern, dann steigen die Verkaufszahlen von PCs und Notebooks wieder. Davon profitiert insbesondere Acer, denn die Taiwaner erwirtschaften einen Großteil ihres Umsatzes mit Client Hardware. "Das Client-Geschäft ist in unserer DNA", bekräftigt Wilfried Thom, Vice President Western Europe und General Manager Acer Germany, auf der Acer-Partnerkonferenz "Insights 2019" in München.

Gerit Günther, Head of Commercial Channel Sales bei Acer, hat einige "Wachstumstreiber" für das PC-Geschäft ausgemacht. "Das Support-Ende für Windows 7 und der DigitalPakt Schule werden den Verkauf deutlich anfeuern", prognostiziert er. Zudem sieht der B2B-Vertriebschef viel Potenzial bei Modern-Workplace-Konzepten.

Gerade der nun beschlossene Bildungspakt Schule soll auch für Acer-Partner eine Möglichkeit sein, das Geschäft mit Bildungseinrichtungen zu intensivieren. Zwar bringt der Bildungsföderalismus große Herausforderungen mit sich, da Investitionen in die IT an Schulen sehr unterschiedlich gehandhabt werden, Günther sieht aber gerade darin auch eine Chance. "So können sowohl große als auch kleine Reseller zum Zug kommen", meint er. Die Partner will er neben dem bereits gut etablierten "Fast Lane"-Tool zur schnellen Bereitstellung von Projektpreisen auch mit einer speziellen Hotline unterstützen, die sowohl für Fachhandelspartner als auch für Schulträger eingerichtet wird.

ConceptD für das Premiumsegment

Auf Produktseite hat Acer sein Portfolio deutlich auf Wachstumssegmente ausgerichtet. Im Schulbereich werden zunehmend auch Chromebooks nachgefragt. Jedes dritte in Deutschland verkaufte Chromebook kommt mittlerweile von Acer. Gute Verkaufszahlen realisiert der Hersteller auch bei 2-in-1- und Convertible-Geräten sowie bei den ultraschlanken Notebooks der Premiumklasse. Auch im stark wachsenden Markt für Mini-PCs mischen die Taiwaner mit.



Bei Christian Gehrke und Carsten Dreißig (links und rechts, beide Acer) steht die Distribution, vertreten durch Tobias Witt und Tanja Knorr (beide Systeam) im Mittelpunkt.

Münchner Lebensart: Prosecco und Bier!

Gemütlicher Abendauftakt auf der Dachterrasse.

Acer-Geschäftsführer Wilfried Thom (Acer) hatte im Gegensatz zu Ingram-Vertriebschef Wolfgang Jung eine etwas längere Anreise in die bayerische Landeshauptstadt.

Andreas Klett (Intel) und Nane Hambarzumjan (Microsoft) genießen die Atmosphäre über den Dächern Münchens.

Die Acer-Gäste müssen garantiert nicht durstig nach Hause gehen!

Sibylle Bilavski und Thomas Grabowski (beide Bechtle) sind sichtlich zufrieden, was Gerit Günther und seine Acer-Kollegen für die Partner organisiert haben.

Die Köche der Küche im Kraftwerk zaubern ein Spitzenessen für die Acer-Gäste.

Die Acer-Partner warten gespannt auf das Dinner.

Andreas Raum (Freyraum) und Attila Kaplan (Ingram Micro) fachsimpeln über die neusten Entwicklungen im Channel.

Thomas Schröder (TNS) mit Volker Mitlacher (Systeam).

Als Krönung des Abends noch ein kleiner Nachtisch!

Vor der Abendveranstaltung fand im "Smartvillage" der Arbeitsteil der Acer Insights statt.

Mit flippigem Ambiente bietet das Smartvillage einen ungewöhnlichen Rahmen für die Partnerkonferenz.

Die Vertriebschefs Carsten Dreißig und Gerit Günther begrüßen die Partner zur Insights 2019.

Acer-Chef Wilfried Thom gibt einen Überblick über die Entwicklung des Unternehmens.

Astrid Steingrüber vom Acer-Kooperationspartner Intel nutzt die Gelegenheit, um die neuesten Innovationen aus ihrem Hause vorzustellen.

Matthias Scharer von Microsoft fordert die Acer-Partner eindringlich dazu auf, ihre Kunden auf das Support-Ende von Windows 7 vorzubereiten.

Acer zeigt die Produkte auf der Partnerkonferenz in einem möglichst realistischen Einsatzszenario: Hier beispielsweise Notebook im Schulambiente.

In einem funktionsfähigen Fotostudio ...

... werden die neuen Concept-D-Geräte vorgestellt.

Gerit Günther (Acer) wird bei seiner Präsentation durch die charmante Moderatorin Joey Grit Winkler unterstützt.

Whiteboard mit nachgerüsteter Touch-Funktionalität.

Multiscreen-Anwendung.

Acer ist mit Signage-Lösungen an einem interessanten Brandschutzprojekt der Sparkassenarena in Kiel beteiligt.

Acer verspricht sich viel vom derzeit stark wachsenden Chromebook-Markt.

Wie in einer WG ist die Küche auch im Smartvillage ein beliebter Treffpunkt.

Natürlich prämiert Acer auch die besten Partner: Bechtle, PP2000 und Ricoh gewinnen die Kategorie Systemhäuser.

Bei den besten Newcomer sind Sotec, Office Partner und Irrgang & Lange vorne.

Die besten Projekte haben Ricoh, Bechtle Hamburg und Netfactory realisiert.

Für ihre Partner hatten die Acer-Verantwortlichen auf der Veranstaltung in München zudem noch eine neue Marke im Konferenzgepäck: Ende April 2019 hat der Hersteller mit ConceptD eine neue Produktfamilie vorgestellt, die sich vor allem an Kreativberufe richtet. Ähnlich wie der Acer-Gaming-Brand "Predator" soll ConceptD einen eigenen Markenkosmos bilden. Da die PCs, Notebooks und Displays für den professionellen Einsatz bestimmt sind, kommt den Acer-Händlern eine besondere Rolle beim Vertrieb der Produkte zu: "ConceptD ist ein prädestiniertes Channel-Produkt", verspricht B2B-Vertriebschef Günther. Allerdings wird es nicht ganz einfach werden, gerade bei den markenbewussten Kreativschaffenden eine gänzlich neue Marke zu etablieren, die ja immerhin im Wettbewerb mit Apple, Microsoft, Lenovo oder Dell stehen wird.