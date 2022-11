Wie die Ahrensburger Dependance des taiwanischen Herstellers Acer mitteilt, kommt das neue Swift Edge mit einem 16 Zoll großen 4K-OLED-Display. Damit soll die professionelle Zielgruppe ihre Anforderungen an Produktivität und Kreativität in der hybriden Arbeitswelt maximal erfüllen können. Das System treiben Ryzen 6000- oder Ryzen 6000 PRO-CPUs von AMD an, die zusätzlich von einem Microsoft Pluton Chip gegen Cyber-Angriffe unterstützt werden.

Schlanke und leichte Bauart

Das 16 Zoll Notebook beeindruckt durch sein elegantes Magnesium-Aluminium-Gehäuse mit einem Gewicht von nur 1,17 kg und einer Bauhöhe von lediglich 12,95 mm. In Verbindung mit dem 4K-OLED-Display, das 100 Prozent des DCI-P3-Farbraums abdeckt und 500 nits Spitzenhelligkeit leistet sowie dem durchdachten Scharnierdesign empfiehlt Acer das Swift Edge für mobiles und flexibles Arbeiten. Die AMD Ryzen PRO 6000 Prozessoren erfüllen dabei spielend die Anforderungen leistungshungriger Anwendungen.

Die bis zu acht leistungsstarke "Zen 3+"-Kernen in 6-nm-Prozessortechnologie versprechen Hochleistung in Sachen Reaktion und Geschwindigkeit. Die Modelle mit AMD PRO-Technologie umfassen mehrschichtige Sicherheitsfunktionen sowie umfassende Verwaltungsoptionen, die IT-Admins die Arbeit erleichtern.

Die Prozessoren integrieren Microsoft Pluton, einen von Microsoft entwickelten Sicherheitsprozessor, der neue Windows 11-PCs mit zusätzlichem Schutz für sensible Daten wie Anmeldedaten und Verschlüsselungsschlüssel ausstattet. Die zusätzliche biometrische Authentifizierung und der Noble Wedge Lock-Steckplatz bieten eine weitere Sicherheitsebene zum Schutz von Daten.

Beeindruckendes Display und ausreichend Schnittstellen

Das neue Acer Swift Edge erhält ein brillantes, hochauflösendes 4K OLED-Display mit 100 Prozent DCI-P3-Farbraumabdeckung, einer Spitzenhelligkeit von 500 nits und einer Reaktionszeit von weniger als 0,2 Millisekunden für lebensechte Farben und überragende Bildschärfe. Darüber hinaus verfügt es über die HDR True Black 500- von VESA sowie die Eyesafe-Display-Zertifizierung und wird von einem schmalen Rahmen für eine Screen-to-Body Ration von 92 Prozent umgeben.

Wi-Fi 6E ist für den drahtlosen Datentransfer und 4K-Streaming in Höchstgeschwindigkeit an Bord. Darüber verbindet es über HDMI 2.1, zwei USB 3.2 Type-A, zwei USB Type-C mit Schnellladefunktion, und eine Audiobuchse mit allen Arten von Peripherie. Die FHD-Frontkamera nutzt die Temporal Noise Reduction-Technologie von Acer für hochwertige Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Acer PurifiedVoice mit KI-Rauschunterdrückung unterstützt den Ton für Videoanrufe und -konferenzen.

Preise und Verfügbarkeiten

Das Acer Swift Edge (Modellbezeichnung SFA16-41) ist voraussichtlich ab Dezember 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.699 Euro inklusive Mehrwertsteuer verfügbar. Weitere Details verrät Acer bei Erscheinen unter diesem Link.