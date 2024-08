In der Düsseldorfer Zentrale der ElectronicPartner Handel SE begannen acht junge Menschen ihre berufliche Karriere in den Bereichen Groß- und Außenhandel, Büromanagement, Marketing und IT. Zwei von ihnen starten parallel ein duales Studium im Fach Business Administration. Beim "Pre-Onboarding" im Juni konnten sie bereits ihren zukünftigen Ausbildungsbetrieb und die Mitstreiter aus den höheren Jahrgängen kennenlernen.

Umfassende Unterstützung

Der Wechsel von der Schule ins Büro ist nach wie vor nicht leicht, daher ist es ElectronicPartner wichtig, die Azubis optimal auf ihren Start ins Arbeitsleben vorzubereiten. Alle Teams unterstützen die jungen Mitarbeitenden dabei, eigene Ideen aktiv einzubringen und die Ausbildung selbst mitzugestalten. Die Azubis schnuppern dabei in die unterschiedlichsten Unternehmensbereiche rein.

Großen Wert legt ElectronicPartner auf Offenheit und Kommunikation. Der Nachwuchs wird dazu ermuntert, jederzeit Fragen in alle Richtungen zu stellen und auch Mitarbeitende anderer Fachbereiche anzusprechen. Auf diese Weise lernen die Auszubildenden schnell neue Kolleginnen und Kollegen kennen und finden leichter Anschluss.

Aus- und Weiterbildung stets im Fokus

"Ausbildung hat bei uns seit jeher einen sehr hohen Stellenwert. Wir fördern Euch, wir fordern Euch und wir beziehen Euch aktiv ein", betont Vorstand Karl Trautmann bei seiner Begrüßung des neuen Jahrgangs. "Der Umgang mit den Azubis folgt unserer Überzeugung, dass mit größerem Handlungsspielraum automatisch mehr Verantwortung übernommen wird."

"Das beste Training liegt immer noch im selbständigen Machen - und das können unsere Azubis während der Ausbildung in vielfältigen Projekten beweisen", ergänzt Timo Stockem, Leiter Personal. "Während der Einführungstage geht es dann in die Tiefe - unter anderem mit der Vorstellung unserer Marken, Crash-Kursen zu Themen wie Microsoft Teams und dem Kennenlernen der ersten Abteilung."

Die Perspektiven am Ende der Ausbildung münden in einer Übernahmequote von mehr als 90 Prozent in den vergangenen Jahren. Außerdem besteht die Möglichkeit, nach dem Abschluss berufsbegleitend zu studieren. Zusätzlich können sich alle Mitarbeitenden jederzeit fachlich und persönlich im Wissens- und Schulungsportal "Mein Campus" weiterbilden. Dort stehen Videotutorials oder Coachings mit vielfältigen Themen von Achtsamkeit bis Zeitmanagement zur Verfügung.

Für alle interessierten Bewerber: Ab Ende September 2024 startet die Suche nach neuem Nachwuchs bei ElectronicPartner erneut. Weitere Informationen zur Ausbildung gibt es hier.